Як змінити ліміт на зняття готівки

Банки встановлюють власні обмеження на зняття готівки з карток. Вони можуть залежати від типу картки, налаштувань безпеки, кількості операцій та суми, яку клієнт може отримати протягом певного періоду, про це йдеться у постанові НБУ № 18.

Зверніть увагу! Насамперед варто перевірити ліміти у мобільному застосунку банку. Зазвичай відповідний розділ розміщений у налаштуваннях картки або в меню керування лімітами. Якщо банк дозволяє самостійно змінювати обмеження на зняття готівки, достатньо вибрати картку, знайти потрібний параметр і встановити нове значення в межах доступного діапазону.

Якщо змінити ліміт у застосунку не вдається, можна звернутися до служби підтримки банку. Оператор пояснить, чи можна збільшити обмеження для конкретної картки, які умови діють для рахунку та чи потрібне додаткове підтвердження операції.

Інший варіант – отримати гроші безпосередньо в касі банківського відділення. Якщо йдеться про значну суму, доцільно заздалегідь уточнити в банку, чи є необхідний обсяг готівки та чи потрібно попередньо замовляти кошти. Водночас зняття через касу не скасовує регуляторних обмежень, установлених Національним банком України.

Важливо! Розрізняйте добовий ліміт на зняття коштів і обмеження на одну операцію. Навіть якщо загальна сума, яку дозволено отримати протягом дня, достатня, банкомат може не видати всю її за один раз. У такому разі потрібно перевірити умови банку та доступність готівки в пристрої.

Яку суму можна зняти та що робити, якщо ліміт не збільшується

Збільшити встановлений банком ліміт можна лише в межах чинних правил. За постановою НБУ №18, у редакції змін від 10 серпня 2026 року, в Україні діє обмеження на видачу готівкових гривень із рахунків: до 100 тисяч гривень на день для особистих рахунків, які не використовуються для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та до 200 тисяч гривень на день для інших рахунків. Комісія банку до цих сум не включається.

Зверніть увагу! Це означає, що клієнт може підвищити внутрішній ліміт картки, якщо така можливість передбачена банком, але не може обійти встановлену НБУ максимальну суму простим зверненням до служби підтримки.

Якщо потрібно отримати значну суму, варто заздалегідь уточнити в банку доступні способи видачі коштів. Залежно від умов фінустанови це може бути зняття через касу або попереднє замовлення готівки у відділенні. Водночас спосіб отримання грошей не скасовує загальних обмежень.

Важливо! Якщо банк відмовляє у збільшенні ліміту, варто з'ясувати причину: це може бути максимальне обмеження для картки, вимоги безпеки, особливості тарифного пакета або регуляторні правила. За потреби банк може запропонувати інший доступний спосіб отримання коштів.

Отже, перш ніж намагатися зняти більше грошей, потрібно перевірити налаштування картки, уточнити правила свого банку та переконатися, що бажана сума не перевищує чинних обмежень НБУ.

Раніше ми повідомляли, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.