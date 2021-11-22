Як захистити свої гроші від інфляції: поради від експертів Forbes

Управління особистими фінансами має важливе значення для усіх. Проте одна справа керувати власними коштами з врахуванням ознак інфляції, а зовсім інша – коли виникає питання щодо того, чи знецінюються гроші, які ви відкладаєте або інвестуєте. З врахуванням ситуації з інфляцією експерти з Фінансової ради Forbes розповіли, як захисти гроші.

У жовтні 2021 року індекс споживчих цін у США виріс на 6,2% у річному численні. Це найбільший ріст цін у США за понад 30 років. Все більше економістів заявляють, що останній спалах інфляції навряд чи буде мати тимчасовий характер.

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Оцініть персональний бюджет

Оцінка бюджету дозволить знайти способи скорочення витрат. Зокрема, йдеться про розглядання можливості рефінансування кредитів, консолідації боргів за нижчими ставками, а також виплату усіх заборгувань. Інвестиція в себе шляхом безперервного навчання задля підвищення конкурентоспроможності на ринку праці може дати результат у вигляді додаткового доходу або нових ділових проєктів.

Інвестуйте у незамінні речі

Коли інфляція набирає оберти, то ключем до заможного життя стають інвестиції у речі, які складно скопіювати. До цього переліку, наприклад, входять нерухомість та земля, або навіть унікальні предмети, які можна колекціонувати. На думку Лео Каннела, усі ці речі прекрасно працюють в умовах інфляції, саме тому, що їх не можна скопіювати.

Що таке Фінансова рада Forbes Це організація, доступ в яку можна отримати за запрошенням. Членами ради є шановані лідери та керівники, які обираються до ради на основі глибокого та різноманітного досвіду в галузі фінансових послуг.

Перегляньте розподілення інвестицій

В умовах зростання інфляції корисно звернутися до консультанта, щоб переконатися щодо коректного розподілення інвестиції, яке відповідає вашому апетиту до ризику. Для ілюстрації можна розглянути помірне розміщення 60% акцій та 40% активів із фіксованим доходом.

Якщо ви орієнтовані на прибуток, варто розглянути можливість перенесення частини інвестицій в акції з дивідендами. У минулому акціям вдавалося йти в ногу з інфляцією краще, ніж облігаціям,

– зазначила Летиція Бербаум з групи Zandbergen.

Створіть мікс інвестицій

Інфляція – це лише один із факторів впливу під час корегування інвестиційного портфеля. Диверсифікація активів, тобто обрання їхніх різних типів, допоможе інвестору легше пройти через період нестабільності на фондових ринках. Шарлін Верінг з Wehring Wealth Management вважає, що найкраще створити інвестиційний портфель з такими різними активами, які допоможуть не відставати від зростання цін.

Обирайте акції з довготривалою перспективою

Після тривалого періоду низької інфляції ринки борються зі зміною інфляційних очікувань. Невизначеність призводить до зростання волатильності ринку. Найрозумніше в такі часи – інвестувати в активи, які зростатимуть протягом довгого проміжку часу, наприклад акції. Акції працюють найкраще, коли інфляція становить від 2% до 4%, заявив Пол Бланко з фінансової групи Barnum.

Інвестуйте в фаворитів інфляції

З врахуванням особистих фінансових цілей побоювання щодо інфляції можна пом'якшити з додаванням до інвестиційного портфеля:

цінних паперів, які захищені від інфляції,

короткострокових облігацій,

інструментів з плаваючою ставкою (іпотечні цінні папери, забезпечені боргові зобов’язання).

Крім того, Тоні Саблан з Ultimate Wealth Strategies додав, що у контексті інвестицій можна звернути увагу на сировину (нафта, газ), нерухомість та акції фінансових компаній, оскільки вони можуть зростати з інфляцією.

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Збільшити активний та пасивний дохід

В умовах інфляції Джеррі Фета з Wealth DynamX захищає свій капітал у два способи. По-перше, він володіє активами для хеджування інфляції. Йдеться про дорогоцінні метали (золото, срібло). По-друге, він збільшує свій активний та пасивний дохід швидше, ніж зростає інфляція.

Я вірю у те, що реальний рівень інфляції наближається до 5% в рік, тому мені потрібно збільшувати свій дохід хоча б на цю суму кожного року задля того, щоб випереджати інфляцію,

– додав Фета.

Не ухвалювати кардинальних рішень

Задля того, щоб уникнути катастрофічних ризиків варто обережно вносити зміни на основі поточної інфляції або мінливих ринкових умов. Такою порадою поділилася ДеЛінн Зелл з Bridgeworth Wealth Management. Вона додала, що "досвід навчив нас, що непередбачені події можуть відбуватися й трапляються, тому залишайтеся диверсифікованими та змінюйте баланс, якщо це необхідно".