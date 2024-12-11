"Лавочку прикрили": як борються з нецільовим використанням "1000 Зеленського"

Деякі українці вирішили обійти обмеження, які впровадили для використання "тисячі Зеленського". Ці громадяни намагались вивести отримані кошти на звичайний рахунок.

Як українці виводили гроші з зимової підтримки на звичайну карту

Українці виводили гроші з "Національного кешбеку" через термінали EasyPay, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Авраменка.

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Загальна схема виглядала так:

українці виводять отриману допомогу на мобільний рахунок;

потім за допомогу функції "Повернення грошей на карту" у EasyPay "переводять" кошти на звичайну карту.

Через це, керівництво EasyPay прийняло рішення про вимкнення цієї функції. Поки що обмеження діятиме лише для абонентів Vodafone та Life.

Олексій Авраменко Генеральний директор платіжного сервісу EasyPay Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 гривень "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги.

Зверніть увагу! "Тисячу Зеленського" можна витратити на обмежену кількість товарів та послуг. Однією з цілей з цієї допомоги є підтримка української економіки.