Чому українцям скасували субсидії?

Українці можуть залишитися без житлової субсидії, якщо змінилися обставини, які впливають на право на допомогу, виникла заборгованість або в документах виявили помилку. Водночас припинення виплат не завжди означає, що отримати субсидію повторно вже неможливо.

Якщо субсидію перестали нараховувати, насамперед варто з'ясувати причину такого рішення. Інформацію про призначення та нарахування можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або звернутися до сервісного центру ПФУ.

Важливо! Якщо проблема виникла через помилку в заяві чи декларації або через відсутність необхідних документів, у визначених випадках її можна виправити та повторно подати необхідні відомості.

Тому перш ніж самостійно відмовлятися від субсидії, варто перевірити підставу припинення виплат і з'ясувати, чи можна її поновити.

Які головні причини втрати державної підтримки?

Серед найпоширеніших підстав для відмови фахівці виділяють банальні помилки при заповненні заяви чи декларації. Також виплати зупинять, якщо у вас є заборгованість з оплати комуналки, що перевищує 680 гривень і прострочена понад три місяці.

Крім того, жорстко діють майнові критерії: здійснення дорогих покупок, наявність значних депозитів чи кількох об'єктів нерухомості або транспорту.

Що робити, якщо виникла комунальна заборгованість?

Наявність боргу за житлово-комунальні послуги не означає повну втрату допомоги. Громадяни можуть укласти з постачальниками послуг договір про реструктуризацію боргу та зобов'язатися сплачувати його частинами.

Копію цього договору необхідно додати до заяви в ПФУ, після чого виплати субсидії можуть бути перепризначені.

Як отримати онлайн-довідку про виплачені суми?

Кошти, отримані у вигляді житлової субсидії чи пільг, вважаються доходом і підлягають обов'язковому відображенню в декларації. Щоб отримати довідку дистанційно, потрібно:

авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ;

у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Запит на отримання е-документів";

натиснути на "Довідка про розмір виплачених пільг/субсидії".

Після заповнення полів та згоди на обробку даних статус документа можна перевірити у розділі "Мої звернення".

Які майнові обмеження діяли раніше та що варто пам'ятати?

Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, правила щодо майна є досить суворими. Допомогу миттєво скасують, якщо хтось із родини протягом року здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень, або ж придбав валюту чи банківські метали.

Також перешкодою стане наявність на банківських рахунках понад 100 тисяч гривень, хоча самі відсотки від депозиту до сукупного доходу не враховуються. Крім того, субсидію не призначать, якщо у власності родини є автомобіль, випущений менше 5 років тому, або два транспортні засоби віком до 15 років.