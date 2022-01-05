Як ринок нафти відреагував на важливе рішення ОПЕК+

В той час як у США падають запаси нафти, країни-члени ОПЕК+ вирішують збільшити видобуток нафти з лютого цього року. Поки що ситуація на ринку залишається стабільною.

Що відбувається на ринку нафти

ОПЕК+ на засіданні у вівторок, 4 січня 2022 року, вирішили залишити в силі попередню домовленість, яка діяла ще до появи та масового поширення штаму Омікрон. Відтак у лютому 2022 року країни ОПЕК+ збільшать видобуток сирої нафти на 400 тисяч барелів на добу згідно з графіком.

До теми Протистояння США та ОПЕК+: хто переможе у боротьбі за ціни на нафту

Американський нафтовий інститут повідомив, що минулого тижня запаси нафти у США скоротилися на 6,43 мільйона барелів. Про це повідомили люди, які обізнані з ситуацією, а уряд оприлюднить офіційні дані у середу.

Нафта завершила 2021 рік із сильними позиціями, оскільки низка глобальних перебоїв з постачанням посилила настрої. Консультант Facts Global Energy повідомив, що збій, який останніми тижнями охопив Еквадор, Лівію та Нігерію, склав близько 1 мільйона барелів на день. Попри те, що занепокоєння щодо зниження попиту через новий штам коронавірусу пішли на спад, а основні економіки продовжують відновлюватися після пандемії, в Азії все ще існує певна невизначеність. У середу Гонконг оголосив про посилення карантинних обмежень.

Наразі вартість нафти коливається на рівні 80 доларів за барель, ринок очевидно зосереджений на новинах, які підтримують ціну, розповіли в Commerzbank AG. Чи вистачить оптимізму для того, щоб ігнорувати майбутній надлишок пропозиції на ринку, цілком ймовірно буде залежати від інтенсивності розповсюдження штаму Омікрон.

Фактичний обсяг нафти, який ОПЕК+ планує "випустити" на ринок у лютому, може бути меншим, ніж прогнозували, оскільки деякі члени намагаються досягти цільових показників виробництва. Співзасновник Energy Aspects Ltd. Амріта Сен очікує, що наступного місяця альянс збільшить видобуток чорного золота на 250 тисяч барелів на день. Крім того, на ринок нафти може вплинути й ситуація в Казахстані, який теж входить до ОПЕК. Нагадаємо, що країну сколихнули масові протести через збільшення вартості газу.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти становить: