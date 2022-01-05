Как рынок нефти отреагировал на важное решение ОПЕК+

В то время как в США падают запасы нефти, страны-члены ОПЕК+ решают увеличить добычу нефти с февраля этого года. Пока ситуация на рынке остается стабильной.

Что происходит на рынке нефти

ОПЕК+ на заседании во вторник, 4 января 2022 года, решили оставить в силе предварительную договоренность, действовавшую еще до появления и массового распространения штамма Омикрон. Следовательно, в феврале 2022 года страны ОПЕК+ увеличат добычу сырой нефти на 400 тысяч баррелей в сутки согласно графику.

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Американский нефтяной институт сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 6,43 миллиона баррелей. Об этом сообщили люди, которые знакомы с ситуацией, а правительство обнародует официальные данные в среду.

Нефть завершила 2021 год с сильными позициями, поскольку ряд глобальных перебоев со снабжением усилил настроения. Консультант Facts Global Energy сообщил, что сбой, который в последние недели охватил Эквадор, Ливию и Нигерию, составил около 1 миллиона баррелей в день. Несмотря на то, что беспокойство снижения спроса из-за нового штамма коронавируса пошло на убыль, а основные экономики продолжают восстанавливаться после пандемии, в Азии все еще существует определенная неопределенность. В среду Гонконг объявил об ужесточении карантинных ограничений.

Сейчас стоимость нефти колеблется на уровне 80 долларов за баррель, рынок, очевидно, сосредоточен на новостях, поддерживающих цену, рассказали в Commerzbank AG. Хватит ли оптимизма для того, чтобы игнорировать будущий избыток предложения на рынке, по всей вероятности будет зависеть от интенсивности распространения штамма Омикрон.

Фактический объем нефти, который ОПЕК+ планирует "выпустить" на рынок в феврале, может быть меньше прогнозируемого, поскольку некоторые члены пытаются достичь целевых показателей производства. Соучредитель Energy Aspects Ltd. Амрита Сен ожидает, что в следующем месяце альянс увеличит добычу черного золота на 250 тысяч баррелей в день. Кроме того, на рынок нефти может повлиять и ситуация в Казахстане, тоже входящем в ОПЕК. Напомним, что страну всколыхнули массовые протесты из-за увеличения стоимости газа.

Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти составляет: