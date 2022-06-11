Як радикальне підняття облікової ставки вплине на депозити

НБУ підвищив облікову ставку з 10% одразу до 25%. Однією з цілей такого кроку було створити умови, в яких українці зможуть зберегти свої заощадження.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України.

Повне інтерв'ю читайте тут Чи буде долар по 50, ріст цін і чому НБУ підняв облікову ставку: інтерв'ю з Катериною Рожковою

Чому НБУ підвищив облікову ставку

Інфляція в травні вже сягнула 18% в річному вимірі. Так стрімко ціни зростають через багато факторів:

По-перше, подорожчала логістика, оскільки в нас зруйнована інфраструктура та заблоковані порти.

По-друге, стрімко подорожчали енергоносії у світі. А це впливає на вартість пального та загалом підвищує собівартість низки товарів.

По-третє, інфляція зараз – це світова проблема. А тому, для нас теж подорожчали імпортні товари.

Катерина Рожкова Перша заступниця голови Нацбанку І якщо на початку, в умовах шоку, всі думали лише про свої базові потреби, то зараз і бізнес, і населення повернулися до економічної логіки ухвалення рішень. А економічна логіка в умовах прискорення інфляції говорить, що треба шукати інструменти або активи, які дозволять вберегти гривневі кошти від неї.

В умовах інфляції люди починають купувати долар, знецінюючи цим гривню на готівковому ринку. Або купують якийсь товар, вважаючи, що згодом він подорожчає і краще витрати ці гроші зараз. У людей просто немає альтернативи, як зберегти свої гроші.

Але рішення НБУ підняти облікову ставку може дати таку альтернативу українцям. Адже за обліковою ставкою підтягуються й депозити. Щобільше, уряд прив'язав дохідність військових облігацій до ставки НБУ. Тож тепер вони можуть принести 25% річних.

Тепер цей інструмент і справді може захистити заощадження українців від рекордної інфляції, а заразом і допомогти економіці України.

Наше рішення підвищити облікову ставку – це такий собі сигнал ринку, за допомогою якого ми намагаємося захистити доходи та заощадження громадян, наші золотовалютні резерви і стабілізувати готівковий-валютний ринок,

– резюмує Рожкова.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану держава гарантує 100% суми депозиту. Тобто, якщо банк збанкрутує, вкладник отримає свої гроші у повній сумі.

Детальніше – інтерв'ю з Катериною Рожковою: дивіться відео