Как радикальное поднятие учетной ставки повлияет на депозиты

НБУ повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Одной из целей такого шага было создание условий, в которых украинцы смогут сохранить свои сбережения.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала Екатерина Рожкова, первая заместитель главы Национального банка Украины.

Полное интервью читайте здесь Будет ли доллар по 50, рост цен и почему НБУ поднял учетную ставку: интервью с Екатериной Рожковой

Почему НБУ повысил учетную ставку

Инфляция в мае уже достигла 18% в годовом исчислении. Так стремительно цены растут из-за многих факторов:

Во-первых, подорожала логистика, потому что у нас разрушена инфраструктура и заблокированы порты.

Во-вторых, стремительно подорожали энергоносители в мире. А это влияет на стоимость горючего и, в общем, повышает себестоимость ряда товаров.

В-третьих, инфляция сейчас – мировая проблема. А потому для нас тоже подорожали импортные товары.

Екатерина Рожкова Первый заместитель главы Нацбанка И если сначала, в условиях шока, все думали только о своих базовых потребностях, то сейчас и бизнес, и население вернулись к экономической логике принятия решений. А экономическая логика в условиях ускоряющейся инфляции говорит, что нужно искать инструменты или активы, которые позволят уберечь гривневые средства от нее.

В условиях инфляции люди начинают покупать доллар, обесценивая этим гривну на наличном рынке. Или покупают какой-то товар, считая, что впоследствии он подорожает и лучше потратить эти деньги сейчас. У людей просто нет альтернативы как сохранить свои деньги.

Но решение НБУ поднять учетную ставку может дать такую альтернативу украинцам. Ведь по учетной ставке подтягиваются и депозиты. Более того, правительство привязало доходность военных облигаций к ставке НБУ. Теперь они могут принести 25% годовых.

Теперь этот инструмент действительно может защитить сбережения украинцев от рекордной инфляции, а заодно и помочь экономике Украины.

Наше решение повысить учетную ставку – это некий сигнал рынка, с помощью которого мы пытаемся защитить доходы и сбережения граждан, наши золотовалютные резервы и стабилизировать налично-валютный рынок,

– резюмирует Рожкова.

Напомним, что на период действия военного положения государство гарантирует 100% от суммы депозита. То есть если банк обанкротится, вкладчик получит свои деньги в полной сумме.

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