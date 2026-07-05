Гроші з Європи в Україну: який спосіб переказу обрати

У більшості європейських банків основним способом переказу є перекази між банківськими рахунками. Через це у застосунках іноземного банку може не бути функції переказу саме на картки інших країн, як-от України. Тому переказати кошти з європейської картки на українську доведеться за іншими способами.

Переказ коштів через SEPA чи SWIFT

Одним із найвигідніших варіантів для переказу є через систему SEPA (Single Euro Payments Area), яка дозволяє здійснювати єврові перекази між країнами єдиної платіжної зони. Однак для цього українському отримувачу потрібно мати рахунок у євро та реквізити IBAN.

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Перед тим, як оформляти переказ, варто уточнити у своєму банку, чи підтримує він SEPA-перекази, а також яку комісію стягує. Також варто запитати, скільки часу триватиме зарахування коштів.

Водночас якщо банк не підтримує SEPA, то можна скористатися міжнародною системою SWIFT, чиїми послугами користуються близько 11 тисяч банків та фінустанов у понад 200 країнах світу, зазначають в НБУ.

Для цього потрібно знати IBAN отримувача, SWIFT-код українського банку, ім'я та прізвище отримувача, його адресу та вказати призначення платежу. Втім, такі перекази не швидкі, можуть йти 1 – 3 дні.

Як перекинути з карти на карту

Якщо є переказ, потрібно зробити швидко, а сума не настільки велика, то у мобільних додатках українських банків, як-от "ПриватБанк", можна це зробити. Для цього потрібно обрати опцію "Міжнародні перекази" та обрати платіжний сервіс, за допомогою якого можна отримати або ж надіслати кошти.

Також українці можуть скористатися міжнародними фінансовими сервісами, які дозволяють переказувати кошти між різними країнами. Серед найпоширеніших: PayPal, Payoneer, Western Union та інші.

У більшості випадків необхідно зареєструвати акаунт, прив'язати банківську картку або рахунок та вказати реквізити отримувача. Втім, комісія та курс конвертації залежатимуть від конкретного сервісу.