Як створити фінансову подушку, аби почуватися в безпеці

Безпека кожної людини напряму пов'язана з грошима. Адже чимало ситуацій в житті можна вирішити саме завдяки грошам. Саме тому вкрай важливо накопичити фінансову подушку, яка допоможе більш впевнено переживати різні життєві виклики.

Що таке фінансова подушка і для чого вона потрібна

Фінансова радниця Галина Тритяк розповіла 24 Каналу, що фінансова подушка перш за все має надавати відчуття безпеки. Вона наголосила, що це гроші саме для покриття витрат у разі виникнення непередбачуваних ситуацій, а не для інвестицій.

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Крім того, експертка поділилася порадами щодо того, як розраховувати суму для формування фінансової подушки. Вона виділила такі аспекти:

Базові потреби. Йдеться про те, скільки коштів потрібно людині на місяць, аби покрити поточний рівень життя.

Йдеться про те, скільки коштів потрібно людині на місяць, аби покрити поточний рівень життя. Розуміння, який період має покривати фінансова подушка без втрати відчуття безпеки. Для когось це 6 місяців, а для когось рік.

фінансова подушка без втрати відчуття безпеки. Для когось це 6 місяців, а для когось рік. Диверсифікація фінансової подушки. Зокрема, для людей, які проживають в Україні, можна зберігати частину грошей в гривнях, частину в доларах та євро як мінімум.

Що таке фінансова подушка Це резерв коштів, призначений для екстрених витрат. Як правило, це сума на 3 – 6 місяців життя без доходу на тому рівні, до якого звикла людина.

Також дуже важливо, аби доступ до фінансової подушки був простим. Це можуть бути різні варіанти. Усе залежить від того, як людина обирає зберігати гроші: готівка, банк, рахунок за кордоном тощо.

Нагадаємо, що Галина Тритяк також розповіла, які правила допоможуть накопичити гроші. За словами фінансової радниці, потрібно витрачати менше, ніж заробляєш, провести облік власних фінансів, якщо не вдається з місяця в місяць вкладатися в бюджет, а також оптимізувати витрати або збільшити доходи, якщо є прагнення відкладати більше.