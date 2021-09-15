Журналісти 24 каналу поспілкувалися з Василем Матієм, фінансовим експертом та керуючим активами 1st Family Office, про те, як купити акцію Tesla та чи є у компанії перспективи.

Які є способи для українця придбати акцію Tesla чи іншої компанії?

Для того, щоби купити акції, потрібно мати рахунок у цінних паперах. Його може відкрити український банк чи український брокер – скоріше за все це він буде давати доступ до українських бірж. І можна відкрити рахунок в цінних паперах в закордонного брокера, який вже даватиме змогу купляти цінні папери на світових біржах, де набагато більша ліквідність, тобто дуже велика кількість капіталу.

Краще співпрацювати з українським брокером чи закордонним?

Інвестору завжди вигідніше купити цінний папір там, де є більша ліквідність. Тому що, коли є більша ліквідність, то одночасно в певний момент часу є більше охочих купити чи продати акцію якоїсь конкретної компанії. Відповідно різниця між ціною купівлі чи ціною продажу є відчутно меншою. Тож інвестор не переплачує за те, щоб просто купити.

Це як з валютою буває: у маленькому віддаленому регіоні різниця між ціною купівлі та продажу буде набагато більшою, ніж в обміннику в центрі міста, де постійно хтось купує / продає. Там різниця між купівлею та продажем буде відчутно менша, тому що ліквідність більша. Тут принцип той самий: чим вищий попит та пропозиція – тим нижчий спред.

Є різниця в оподаткуванні доходу, якщо інвестор співпрацює з іноземним брокером або з українським?

Якщо інвестор співпрацює з українським брокером, то його перевага може бути в тому, що податковим агентом виступає український брокер, якщо всі операції здійснюються безпосередньо в українській юрисдикції.

А якщо це іноземний брокер, то він не є податковим агентом. Відповідно інвестор сам зобов'язаний відзвітувати про свій інвестиційний прибуток в рамках річного декларування.

Але сьогодні на українському ринку акції можна купити тільки за гривню. А на міжнародних ринках – найчастіше за долар. Відповідно ціна в доларах як правило відчутно вигідніша для інвестора, ніж в гривнях. Відкриття рахунку в великих міжнародних брокерів і вихід на міжнародні ринки капіталу в останній час відчутно спростилися та займають небагато часу. Тому, якщо є така можливість, раціонально нею скористатися.

Що повинно змінитися в Україні, щоб українська біржа стала ближчою за своєю суттю до американської та європейської?

Має бути ліквідність і має бути ринок капіталу як такий.

Тобто ринок капіталу – це майданчик, на якому зустрічаються інвестори та реципієнти грошей (ті, кому потрібне фінансування для розвитку бізнесу). Вони відповідно обмінюються – одні отримують кошти, а інші отримують дохід на свій капітал.

– це майданчик, на якому зустрічаються інвестори та реципієнти грошей (ті, кому потрібне фінансування для розвитку бізнесу). Вони відповідно обмінюються – одні отримують кошти, а інші отримують дохід на свій капітал. Але для цього потрібна, щоб була ліквідність. Вона з'явиться тоді, коли у відчутно більшої частини українці будуть відкриті рахунки у цінних паперах, вони розумітимуть як з ними працювати та матимуть таке бажання.

Така тенденція вже існує. Найближчим часом українські банки з великою клієнтською базою такі як Monobank (на базі Універсал банку) і Альфа банк будуть давати можливість своїм клієнтам купляти цінні папери через свої мобільні додатки.

Виходить, що вони відкриють для своїх клієнтів рахунки в цінних паперах. А це вже відчутно збільшить кількість потенційних інвесторів і відповідно компанії будуть зацікавлені розміщувати акції чи облігації на внутрішньому ринку.

Населення своєю чергою через зниження дохідності облігацій та дохідності депозитів, зацікавлені у пошуках альтернативних можливостей вкладання коштів, яким може стати внутрішній ринок цінних паперів.

А з якою сумою варто починати інвестувати? Або яку частку доходу варто перетворювати в інвестиції?

Інвестувати потрібно, коли сформована фінансова подушка безпеки – сума, достатня для життя протягом кількох місяців у випадку повної втрати доходу.

Щодо того, з якої суми починати – на сьогодні точка входу відчутно зменшилася, тому що міжнародні брокери скасовували абонентську плату. Якщо раніше потрібно було платити мінімальну суму за обслуговування рахунку, то зараз цього немає. Відповідно більшість витрат, пов'язаних з інвестиціями, – це безпосередньо операційні витрати по переказу коштів, тобто SWIFT-переказ, тому поріг входу впав.

Починати інвестувати в цінні папери можна з декількома сотнями чи тисячею доларів.

Коли купувати акцію? Колись ми з вами спілкувалися про фондовий індекс S&P 500, і ви розповіли, що не потрібно підбирати вдалий момент, а інвестувати регулярно, тому що історично цей індекс зростає. Чи підійде така ж стратегія з акціями?

Взагалі, я не рекомендував би інвесторам-початківцям купляти акції окремих компаній, а якраз таки дивитися на фондові індекси. Адже потрібно бути професіоналом, постійно слідкувати за тими компаніями, тому що непомітно для інвестора може з'явитися якийсь конкурент, який просто відвоює більшу частину ринку у компанії, в яку інвестори вклали, і вона впаде в ціні у два рази. Якщо інвестувати в індекс, то такого ризику немає, тому що індекс включає завжди актуальні компанії, які є лідерами у своїй галузі. Це інструмент для пасивного інвестування.

Чому ж не можна просто скласти власний диверсифікований портфель?

Просто самим інвестувати в компанії не варто, тому що як показує дослідження в довгостроковій перспективі роздрібні інвестори заробляють менше, ніж якби вони просто інвестували в індексний фонд.

Ви є інвестором Tesla?

Так.

Чому ви довіряєте компанії?

Тому що я безпосередньо є інвестиційним консультантом, для якого це є його основна професія і вид діяльності. Більшу частину свого часу я присвячую цій діяльності й детально слідкую за тими компаніями, які обираю для свого інвестиційного портфеля і для своїх клієнтів. Тому я маю можливість вчасно помітити та зрозуміти зміни на кон'єктурі ринку і відреагувати, щоби не втратити, коли компанія стане вже менш вигідною для інвестування.

Які є перспективи у компанії? Адже за підсумками першого кварталу 2021 року Tesla отримала заробіток не з продажу електрокарів, а з продажу квот на викиди іншим автовиробникам. Але з переходом інших компаній на електромобілі, це джерело доходу згасає.

Там уже навіть за підсумками другого кварталу видно, що зростає власний прибуток. Тут потрібно дивитися на перспективу, розуміти, що відкриваються нові виробничі потужності, нові заводи з виготовлення автомобілів у Німеччині, планується відкриття в Індії, розширюється виробництво в Китаї та в США, І це дає перспективу відчутного збільшення кількості проданих автомобілів у майбутніх роках, що своєю чергою призведе до збільшення доходу на одну акцію компанії. А збільшення доходу на одну акцію – це той фактор, який одразу змушує інвесторів переглядати раціональну ціну на компанію.

Що таке "помилка Tesla"?

Коли інвестор вклав гроші в якусь компанію чи якийсь актив, то він акцентує більше увагу на позитивні новини, які підтверджують правильність його вибору і навпаки схильний недооцінювати негативні новини та всі ті фактори, які говорять про можливість помилкового вибору. Тому про це також потрібно пам’ятати і критично аналізувати інформацію, більше шукати та акцентувати свою увагу саме на таких новинах, щоб мати більш об’єктивну оцінку того чи іншого фінансового активу.

Що для вас інвестиції – заробіток чи захист заощаджень від інфляції?

Для мене інвестиції – це і безпосередня професія, і вид діяльності, і заробіток. Все разом. Я, будучи інвестиційним експертом і консультантом, звичайно що не розглядаю інвестиції тільки як пасивне джерело доходу.