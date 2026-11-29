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Як домовитися про гроші у стосунках

Фінансові звички партнерів нерідко суттєво відрізняються: поки один ретельно порівнюватиме ціни та шукатиме знижки, інший охоче витрачатиме зароблене; якщо частина людей воліє накопичувати заощадження, то хтось – одразу вкладати ці кошти у власну справу. Тож експерти освітньої платформи НБУ "Гаразд" вважають, що краще зрозуміти погляди одне одного допоможуть невеликі спільні цілі.

Окрім того, враховуючи потреби, можливості та особисті пріоритети обох сторін, можна обрати один із трьох основних способів ведення сімейного бюджету.

Варіант №1 – Спільна модель

Усі зароблені гроші надходять до загального бюджету, а рішення щодо витрат пара ухвалює разом. Такий підхід спрощує планування великих покупок, формування фінансової "подушки безпеки" та інвестування. До того ж обоє мають повне уявлення про поточне матеріальне становище родини.

Щоправда, навіть особисті придбання доведеться узгоджувати між собою, що може призводити до суперечок, особливо за різного рівня доходів і потреб. Тож метод вимагає готовності вести діалог, домовлятися та знаходити компроміси.

Варіант №2 – Роздільна модель

Тут усе простіше: кожен самостійно розпоряджається заробленим, вирішуючи, скільки витрачати, а скільки відкладати. Окремі рахунки забезпечують незалежність, адже рішення щодо власних коштів не потребують погодження з коханою людиною.

До слова, роздільний бюджет найчастіше обирають на початку стосунків.

Варіант №3 – Змішана модель

Поєднує елементи двох попередніх підходів: частину заробленого партнери спрямовують до спільного бюджету, а решту залишають на власні потреби. Внески можуть бути однаковими чи пропорційними доходам кожного, або ж можна розподілити між собою окремі категорії витрат чи оплачувати їх по черзі.

Варіант дозволяє покривати загальні потреби, зберігаючи певну автономність.

Зверніть увагу! Універсальної моделі сімейного бюджету не існує, тож спосіб розпорядження коштами потрібно напрацювати разом. Хоча розмови про гроші не завжди даються легко, важливо знайти рішення, яке влаштовуватиме обох.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про японський метод Какейбо, який допомагає контролювати повсякденні витрати за допомогою звичайного блокнота. Система, створена понад століття тому, передбачає ручний запис усіх надходжень і покупок, їхній розподіл за категоріями та щомісячний аналіз результатів. Головна особливість підходу – увага не лише до витрачених сум, а й до доцільності придбань, що дозволяє краще розрізняти нагальні потреби та імпульсивні бажання.