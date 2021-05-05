Рідкісні "єдинороги": як інвестору не пропустити стартап на мільярд

Практично кожен інвестор мріє про те, щоб вкласти гроші у стартап, який "вистрілить" та дозволить отримати хороший прибуток. Але як же розпізнати таку "компанію-єдинорога" та зробити правильний вибір?

Бізнес завжди був привабливою ідею для сміливих та рішучих людей. Кожного дня мільйони людей ризикують, створюючи власну справу, але далеко не всі стартапи у майбутньому будуть коштувати мільярди доларів.

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Рідкісні "єдинороги"

Термін "єдиноріг" почав використовувати у 2013 році венчурний інвестор Ейлін Лі. Він переконаний, що успішний стартап – це апріорі велика рідкість. Тільки 0,07% бізнесів з венчурним фінансуванням отримують статус єдинорогів. Тож, знайти компанію з таким потенціалом – справді рідкісна удача. Саме тому, розпізнати компанію-єдинорога на ранньому етапі буває надзвичайно складно.

Єдиноріг Це термін, який використовують в індустрії венчурного капіталу для опису стартапів, вартість яких становить понад 1 мільярд доларів.

До переліку найвідоміших компаній-"єдинорогів" свого часу входили соціальні мережі Facebook та Instagram, месенджери – Slack і Zoom. Показовим прикладом є сервіс з оренди житла Airbnb, який успішно заробляє на комісії від здачі нерухомості в короткострокову оренду. Ще один хороший приклад – мобільний додаток для пошуку і замовлення таксі Uber.

Критерії вибору

Для того, щоб не пропустити "єдинорога", необхідно звертати увагу на два основних критерії:

націленість компанії на велику аудиторію,

стратегія, яка дозволить забезпечити мільярдні прибутки.

Також варто придивитися до кількості користувачів, темпів набору аудиторії та потенціалу ринку. Важливо оцінити й бізнес-модель, середній чек і прибуток на одного клієнта.

Для того, щоб стати "єдинорогом", стартап повинен або запропонувати абсолютно новий продукт чи послугу, або серйозно вдосконалити те, що вже є на ринку. Стартапи-єдинороги – першопрохідці, які ніколи не зупиняються на досягнутому, а режим "вдосконалення" працює на постійній основі. Ще однією відмінною рисою цих компаній є те, що вони не належать до категорії одноденок.

Важливими критеріями також є наявність ринків збуту та можливість постійного збільшення кількості потенційних клієнтів. Клієнтоорієнтованість відноситься до однієї з ключових характеристик "єдинорога". Бізнес-модель такої компанії спрямована на те, щоб зробити продукти та послуги і простішими, і доступнішими.

Саме "єдинороги" здійснили кілька революцій у сфері технологій. Адже 87% продуктів таких компаній – це програмне забезпечення, 7% – обладнання, а решта 6% – інші продукти та послуги. Той, хто не пропустить "єдинорога", має шанс не просто вдало інвестувати кошти, а й отримати у кінцевому результаті в рази більший прибуток.

Як не пропустити компанію-"єдинорога" / Фото unsplash

Звичайно, для того, щоб помітити перспективний стартап ще на ранніх стадіях, потрібно добре розбиратися в сучасних технологіях. Однак, на щастя, щоб добре заробляти на цьому зовсім не обов'язково глибоко занурюватися в ту чи іншу технологічну сферу чи витрачати багато часу на пошук таких компаній. Для початку достатньо просто вкласти кошти в акції вже відомих та успішних компаній та заробляти на їхньому зростанні. Зокрема, йдеться про Facebook, Slack, Uber.

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Як заробляти на акціях компаній

Перетворити акції великих компаній у нове джерело прибутку досить просто. Для цього достатньо вибрати правильну торгову платформу, яка дозволить сконцентруватися на інвестиціях. Одним із кращих майданчиків для цього є Libertex від Forex Club, який дозволяє в режимі одного вікна вкладати кошти більш ніж у 250 різних фінансових інструментів. Понад 2,9 мільйона інвесторів-початківців та досвідчених трейдерів з різних куточків світу обирають саме цю платформу.

Все що потрібно зробити для того, щоб почати заробляти – відкрити та поповнити рахунок в Libertex , вибрати інструмент для інвестування, визначитися з сумою та напрямком угоди. Один клік – і ви вигідно вклали кошти.

Визначитися з напрямком угоди можна за допомогою вбудованих інструментів технічного аналізу. Якщо ж ви не хочете витрачати час на аналіз ринку, ви завжди можете звернутися за консультацією до фахівців Forex Club. Експерти компанії з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові відповісти на усі ваші запитання.