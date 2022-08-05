Ефективні фінанси: 5 правил мільярдера з першої десятки Forbes

Відомий бізнесмен та мільярдер Воррен Баффет протягом багатьох років входить до рейтингу найзаможніших людей світу. Якими фінансовими правилами він керується у повсякденному житті – читайте далі.

На момент створення цього матеріалу Forbes оцінює капітал Воррена Баффета у 102,2 мільярда доларів. Він займає 7 сходинку серед списку найзаможніших людей світу. Тоді як за версією Bloomberg, інвестор володіє статками у розмірі 102 мільярдів доларів. У цьому рейтингу за ним закріплена позиція під номером 8.

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Очевидно, що Баффету не варто турбуватися про свої щоденні витрати. Проте він відомий у світі завдяки досить скромному стилю життя. Наприклад, він досі живе у будинку, який придбав ще у 1958 році за 31 500 доларів. Ось 5 звичок, які допомагають легендарному інвестору більш ефективно розпоряджатися власними коштами.

Готівка проти кредитки

Воррен Баффет у 98 випадках зі 100 використовує саме готівку для своїх щоденних потреб. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю видання Yahoo!Finance. За словами бізнесмена, у нього є карта American Express з 1964 року, проте він надає перевагу готівці. Тож для людей, які знають, що здатні витрачати більше ніж планувати чи необхідно, – це прекрасне правило. Адже неможливо витратити готівку, якої у тебе просто немає у гаманці.

Позика та іпотека

Воррен Баффет також активно займається благодійністю. Він навіть пообіцяв віддати на добрі справи усі свої статки. У червні він перерахував на рахунки 4 організацій суму у розмірідоларів.

Американський інвестор, як відомо, мав лише одну іпотеку на будинок для відпусток, який він придбав у 1971 році. Він схарактеризував це наступним чином:

Якщо ви отримали іпотеку на 30 років – це найкращий інструмент у світі.

Баффет додав, що обрав іпотеку, оскільки вирішив, що може більш вдало використати ці кошти, ніж витрати це на придбання будинку відразу.

Їжа

Попри те, що Баффет може найняти на роботу будь-якого кухаря або відвідувати найдорожчі ресторани по кілька разів на день, він надає перевагу іншому варіанту. Для прикладу мільярдер відомий тим, що снідає у McDonald’s.

Крім того, інвестор самостійно готує собі обід та каву. Ця звичка може бути ще більш доцільною, оскільки інфляція б'є рекорд за рекордом. Зокрема, у США ціни зросли до максимуму за понад 40 років.

Автівки

Баффет також відомий тим, що не є прихильником колекційних автівок, які часом коштують не менші ніж будинок. У 2014 році, згідно з Forbes, бізнесмен придбав Cadillac XTS після 8 років використання автівки Cadillac DTS.

У сучасних умовах це дуже актуально, адже ціни на автомобілі зростають. Крім того, радять надавати перевагу автівкам з вторинного ринку, адже за деякими оцінками, нові авто втрачають в ціні щонайменше 20% протягом першого року.

Покупки

За словами Баффета, якщо ви купуєте щось без потреби, то невдовзі продасте те що потрібно. Саме тому мільярдер намагається по максимуму використовувати власні речі та працювати над пошуком рішень у різних ситуаціях, а ніж відразу купувати нові речі.

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