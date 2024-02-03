Боротьба проти шахрайства: що придумали в Mastercard

Міжнародна платіжна система Mastercard знайшла новий спосіб боротьби з шахрайством. Ідеться про використання штучного інтелекту, який зможе ефективно виявляти афери.

Як штучний інтелект допомагатиме банкам

У CNBC повідомляють, що платіжна система Mastercard створила власну ШІ-систему – Decision Intelligence Pro. Як повідомляють, ця модель штучного інтелекту зможе ефективно виявляти шахрайство.

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Як працюватиме Decision Intelligence Pro За допомогою технології банки краще оцінюватимуть підозрілі транзакції у своїй мережі в режимі реального часу. Крім того, це дасть змогу визначати, законні ці транзакції чи ні.

Як розповів президент бізнес-підрозділу Mastercard із кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла, нове рішення штучного інтелекту – це власна рекурентна нейронна мережа, яку створили з нуля команди компанії з кібербезпеки та боротьби з шахрайством.

Ефективність ШІ

Decision Intelligence Pro використовує трансформаторні моделі для підсилення потужності генеративного ШІ.

Деколи платіжна система Mastercard покладається на відкритий код, "коли це потрібно", але більшість технологій створюється власними силами.

Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії.

Нова модель ШІ може підвищити ефективність виявлення шахрайства в середньому на 20%. Інколи це може досягати аж 300%.

За останні 5 років компанія Mastercard інвестувала понад 7 мільярдів доларів у кібербезпеку та технології ШІ.