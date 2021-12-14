Я так не думаю, – Ілон Маск розповів про вплив своїх твітів на інвесторів

Ілон Маск часто комунікує зі світом завдяки твітеру, де за ним стежать понад 66 мільйонів осіб. Його твіти часто ставали причиною коливань на фондових ринках. Проте Маск не вважає, що його дописи мають значний вплив.

Відповідну заяву генеральний директор компаній Tesla та SpaceX, а також найбагатша людина світу, Ілон Маск зробив в інтерв'ю журналу Time. Американське видання визнало мільярдера "Людиною року" за його прихильність до навколишнього середовища та дослідження космосу.

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Ілон Маск вважає, що інвестори мають менше зважати на його твіти

Під час інтерв'ю Ілон Маск розповів про свій твітер, розваги, що роблять його найвідомішим генеральним директором у світі. Зокрема, мільярдер не вважає, що він несе відповідальність за те, що стається після того, як він публікує свої твіти.

Наскільки я можу судити, ринки рухаються самі собою, не ґрунтуючись ні на чому. Отже, ті заяви, які я роблю, суттєво відрізняються від випадкових рухів акцій, які все одно можуть статися? Я так не думаю,

– розповів Ілон Маск.

У 2018 році твіт Ілона Маска щодо майбутнього Tesla на фондовому ринку викликав гнів Комісії з цінних паперів та бірж США. Бізнесмен тоді заявив, що він має фінансові можливості для повернення виробника електрокарів до приватного сектору. Ця історія завершилася судовим позовом та штрафом у розмірі 20 мільйонів доларів для Маска та Tesla без визнання вини.

Ілон Маск про свій вплив на фондовий ринок / Фото Getty Images

Що говорять цифри

Проте існує кілька прикладів, які говорять про те, що твіти Ілона Маска таки мають вплив. Наприклад, у листопаді генеральний директор Tesla написав у твітер, що компанія поки що не підписала угоду з Hertz, попри те, що компанія з оренди автівок оголосила про замовлення на 100 тисяч електрокарів. Це найбільша покупка такого виду автівок в історії. На фоні цього акції Tesla впали в ціні.

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Крім того, активи виробника електрокарів минулого місяця обвалилися на 7% після того, як Ілон Маск провів у твітер опитування. Він запитав у своїх підписників, чи варто йому продати 10% своїх цінних паперів Tesla. За 24 години в опитування взяли участь 3,5 мільйона осіб, більшість з яких проголосували за продаж акцій. У травні 2020 року мільярдер написав у твітер, що, на його думку, ціна акцій виробника електрокарів "надто висока". Цінні папери компанії втратили в ціні відразу 9%.