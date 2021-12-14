Я так не думаю, – Илон Маск рассказал о влиянии своих твитов на инвесторов

Илон Маск часто общается с миром благодаря твиттеру, где за ним следят более 66 миллионов человек. Его твиты часто стали причиной колебаний на фондовых рынках. Однако Маск не считает, что его сообщения имеют значительное влияние.

Соответствующее заявление генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, а также самый богатый человек мира, Илон Маск сделал в интервью журналу Time. Американское издание признало миллиардера "Человеком года" за его приверженность окружающей среде и исследованию космоса.

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Илон Маск считает, что инвесторы должны меньше учитывать его твиты

Во время интервью Илон Маск рассказал о своем твиттере, развлечениях, делающих его самым известным генеральным директором в мире. В частности, миллиардер не считает, что он несет ответственности за то, что происходит после того, как он публикует свои твиты.

Насколько я могу судить, рынки двигаются сами собой, не основываясь ни на чем. Следовательно, те заявления, которые я делаю, существенно отличаются от случайных движений акций, которые все равно могут произойти? Я так не думаю,

– рассказал Илон Маск.

В 2018 году твит Илона Маска по поводу будущего Tesla на фондовом рынке вызвал гнев Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Бизнесмен тогда заявил, что у него есть финансовые возможности для возвращения производителя электрокаров в частный сектор. Эта история завершилась судебным иском и штрафом в размере 20 миллионов долларов для Маска и Tesla без признания вины.

Илон Маск о своем влиянии на фондовый рынок / Фото Getty Images

Что говорят цифры

Однако существует несколько примеров, которые говорят о том, что твиты Илона Маска все-таки оказывают влияние. Например, в ноябре генеральный директор Tesla написал в твиттер, что компания пока не подписала соглашение с Hertz, несмотря на то, что компания по аренде автомобилей объявила о заказе на 100 тысяч электрокаров. Это самая большая покупка такого вида автомобилей в истории. На фоне этой акции Tesla упали в цене.

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Кроме того, активы производителя электрокаров в прошлом месяце упали на 7% после того, как Илон Маск провел в твиттер опросы. Он спросил своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% своих ценных бумаг Tesla. За 24 часа в опросе приняли участие 3,5 миллиона человек, большинство из которых проголосовали за продажу акций. В мае 2020 года миллиардер написал в твиттер, что, по его мнению, цена акций производителя электрокаров "слишком высока". Ценные бумаги компании потеряли в цене сразу 9%.