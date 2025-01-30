Акції відомої угорської компанії різко обвалилися в ціні: це не єдині втрати, які прогнозують

Компанія Wizz Air, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, фіксує суттєві втрати на фондовому ринку. Головна причина – прогноз на 2025 рік щодо прибутку.

Акції Wizz Air різко обвалилися в ціні

Авіакомпанія Wizz Air знову знизила прогноз щодо прибутку. Лоукостер ухвалив таке рішення вдруге за шість місяців, спровокувавши обвал своїх акцій на фондовій біржі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Цінні папери угорської компанії, яка займається бюджетними авіаперевезеннями, впали на 16% на початку торгів. Річ у тому, що Wizz Air намагається розв'язати проблему посадки своїх літаків через проблеми з двигунами.

Останні прогнози щодо чистого прибутку Wizz Air:

За прогнозом авіаперевізника, його чистий прибуток у 2025 фінансовому році складе від 250 до 300 мільйонів євро.

євро. Для порівняння, у попередньому прогнозі компанія вказувала 350 – 450 мільйонів євро.

До теми! Очільник угорської авіакомпанії Йожеф Вараді повідомив, що Wizz Air "продовжує працювати в складних умовах, пов'язаних з тривалою зупинкою близько 20% свого флоту через добре задокументовану проблему з двигуном". Проблеми з двигунами

Труднощі з двигунами від американського аерокосмічного концерну Pratt & Whitney заважають Wizz Air уже більше року. Ці труднощі змусили авікомпанію переглянути свої амбітні плани щодо зростання у сторону зменшення.

На момент ствонення цього матеріалу, акції Wizz Air торгуються на рівні 1262,99 фунта стерлінгів. Ринкова капіталізація компанії становить 1,38 мільярда фунтів стерлінгів, за даними Yahoo!Finance. За рік цінні папери авікомпанії просіли в ціні на майже 38%.