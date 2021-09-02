Відповідне рішення ухвалила Служба з захисту даних Ірландії. У відомстві зазначили, що WhatsApp не на належному рівні інформує жителів ЄС щодо того, як месенджер використовує особисто інформацію своїх користувачів та як ділиться нею з Facebook.

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WhatsApp оштрафували на рекордну суму

Крім штрафу WhatsApp, який використовують понад 2 мільярди людей у всьому світі, зобов'язали налаштувати свою політику конфіденційності та способи взаємодії з користувачами відповідно до європейського законодавства у цій сфері. Тож, цілком ймовірно, що месенджеру доведеться розширити свої стандарти. З іншої сторони, деякі користувачі та компанії скаржилися на те, що політика конфіденційності WhatsApp занадто довга та складна.

Штраф WhatsApp у розмірі 267 мільйонів доларів – це найбільше покарання, яке ірландський регулятор застосував за порушення Загального регламенту захисту даних. Цей документ покликаний відстоювати право жителів Європейського Союзу та єврозони на персональну інформацію.

WhatsApp оштрафували на рекордну суму / Фото Unsplash

Реакція WhatsApp

У компанії заявили, що не згодні з рішенням європейського регулятора та будуть його оскаржувати. Крім того, вони наголосили, що WhatsApp прагне надавати безпечні та конфіденційні послуги. Щодо надання доступу до даних користувачів Facebook, то WhatsApp ділиться з техгігантом:

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номерами телефонів,

даними транзакцій,

діловою взаємодією,

інформацією про мобільні пристрої,

IP-адресами та іншою інформацією.

Проте, у компанії стверджують, що Facebook не має доступу до особистих розмов, даних про місцеперебування або журналів викликів.