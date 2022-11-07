Кілька країн активно купують російське вугілля після санкцій ЄС: як виглядає цей список
Джерело:Bloomberg
Після повномасштабного нападу Росії на Україну країни Заходу запровадили низку санкцій проти держави-агресорки. Серед них серйозні обмеження для російського вугілля.
10 серпня 2022 року почали діяти санкції Європейського Союзу щодо заборони на усі форми імпорту російського вугілля. Про це домовилися ще у квітні у рамках формування п'ятого пакета санкцій проти офіційної Москви.
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Крім того, в ЄС чи не вперше запровадили обмеження націлені проти енергетичного сектору Росії, пише DW. Проте держава-агресорка почала шукати нові ринки для продажу вугілля закордоном. На жаль, є країни, які співпрацюють з Росією у цій сфері.
Які країни купують російське вугілля
Вугілля від держави-агресорки активно купують у Туреччині, Індії, Китаї та країнах Африки. Але важливо, що ці вантажі продають із суттєвою знижкою порівняння з ціною вугілля з аналогічною якістю з інших країн.
У вересні Туреччина імпортувала з Росії вугілля за ціною на рівні 199 доларів за метричну тонну, що на 23% менше ніж таке ж вугілля з Колумбії, яка є також потужним постачальником на ринку. Додамо більше даних щодо ситуації на ринку:
- На момент створення цього матеріалу, вартість вугілля коливається на рівні 210 доларів за тонну, згідно з Markets Insider. Під час торгів сьогодні зафіксували спад на рівні 4,55%;
- За даними Trading Economics, ціна вугілля коливається на рівні 347 доларів за тонну.
Додамо, що Китай та Індія також активно купували російську нафту після повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, в Індії нібито навіть закликали компанії збільшити обсяги імпорту.