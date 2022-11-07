Кілька країн активно купують російське вугілля після санкцій ЄС: як виглядає цей список

Після повномасштабного нападу Росії на Україну країни Заходу запровадили низку санкцій проти держави-агресорки. Серед них серйозні обмеження для російського вугілля.

10 серпня 2022 року почали діяти санкції Європейського Союзу щодо заборони на усі форми імпорту російського вугілля. Про це домовилися ще у квітні у рамках формування п'ятого пакета санкцій проти офіційної Москви.

Зверніть увагу Відлуння 2008 року: чи спровокує ймовірний крах Credit Suisse нову кризу

Крім того, в ЄС чи не вперше запровадили обмеження націлені проти енергетичного сектору Росії, пише DW. Проте держава-агресорка почала шукати нові ринки для продажу вугілля закордоном. На жаль, є країни, які співпрацюють з Росією у цій сфері.

Які країни купують російське вугілля

Вугілля від держави-агресорки активно купують у Туреччині, Індії, Китаї та країнах Африки. Але важливо, що ці вантажі продають із суттєвою знижкою порівняння з ціною вугілля з аналогічною якістю з інших країн.

У вересні Туреччина імпортувала з Росії вугілля за ціною на рівні 199 доларів за метричну тонну, що на 23% менше ніж таке ж вугілля з Колумбії, яка є також потужним постачальником на ринку. Додамо більше даних щодо ситуації на ринку:

На момент створення цього матеріалу, вартість вугілля коливається на рівні 210 доларів за тонну, згідно з Markets Insider. Під час торгів сьогодні зафіксували спад на рівні 4,55%;

за тонну, згідно з Markets Insider. Під час торгів сьогодні зафіксували спад на рівні За даними Trading Economics, ціна вугілля коливається на рівні 347 доларів за тонну.

Додамо, що Китай та Індія також активно купували російську нафту після повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, в Індії нібито навіть закликали компанії збільшити обсяги імпорту.