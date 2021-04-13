Втратив 20 мільярдів доларів за 2 дні: неуспішна історія інвестора

Джерело:Bloomberg
Кореєць за походженням Білл Хванг заробляв свої мільярди, будучи інвестором. Але, взявши на себе зависокі ризики, втратив все за 2 дні.
Хоч Білл Хванг і не був у десятці найбагатших людей світу, багатії з цього списку могли позаздрити цьому інвестору. Адже майже всі гроші Джеффа Безоса в акціях його компанії Amazon, а Ілона Маска – в активах Tesla. Білл Хванг же ж мав ліквідні 20 мільярдів доларів – тобто з легкістю міг ними розпоряджатися.
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Як засновник та керівник фонду Archegos, Білл Хванг втратив свої статки, коли фонд зазнав краху. Разом з цим постраждали й банки, які з ним співпрацювали:
Фонд Archegos зробив масові ставки та потроїв акції ViacomCBS (медійна компанія) у своєму портфелі. Але після того, як акції компанії почали падати, брокери від імені Archegos почали їх масово скидувати.
За непідтвердженими даними фонд використовував високе кредитне плече, яке за сприятливих умов збільшує прибуток, а за цих умов – збільшило збитки.
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