Втратив 20 мільярдів доларів за 2 дні: неуспішна історія інвестора

Кореєць за походженням Білл Хванг заробляв свої мільярди, будучи інвестором. Але, взявши на себе зависокі ризики, втратив все за 2 дні.

Хоч Білл Хванг і не був у десятці найбагатших людей світу, багатії з цього списку могли позаздрити цьому інвестору. Адже майже всі гроші Джеффа Безоса в акціях його компанії Amazon, а Ілона Маска – в активах Tesla. Білл Хванг же ж мав ліквідні 20 мільярдів доларів – тобто з легкістю міг ними розпоряджатися.

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Як Білл Хванг заробив гроші

Перший фонд. Білл Хванг заснував власний фонд Tiger Asia Management . За свого піднесення фірма накопичила активи на суму понад 10 мільярдів доларів.

Білл Хванг заснував власний фонд . За свого піднесення фірма накопичила активи на суму понад 10 мільярдів доларів. Проблеми з законом. Однак незабаром Комісія з цінних паперів США (SEC) почала розслідувати діяльність Білла Хванга. Його звинуватили у використанні конфіденційної інформації для продажу акцій китайських банків. Хвангу довелося сплатити понад 60 мільйонів доларів штрафу та закрити фонд.

Однак незабаром Комісія з цінних паперів США (SEC) почала розслідувати діяльність Білла Хванга. Його звинуватили у використанні конфіденційної інформації для продажу акцій китайських банків. Хвангу довелося сплатити понад та закрити фонд. Другий фонд. Після цього Хванг відкрив Archegos як сімейний фонд. Фактично це лазівка в американському законодавстві, яка звільняє сімейні фонди від реєстрації інвестиційних консультантів в SEC. Таким чином, йому вдалося не розкривати своїх власників, керівників та точну кількість грошових активів, якими він розпоряджався. Саме фонд Archegos приніс Хвангу його статки.

Як Білл Хванг втратив гроші

Як засновник та керівник фонду Archegos, Білл Хванг втратив свої статки, коли фонд зазнав краху. Разом з цим постраждали й банки, які з ним співпрацювали:

Втрати компанії Nomura оцінюють у 2 мільярди доларів;

Банку Credit Suisse – 3 – 4 мільярди доларів.

Банки Goldman Sachs, Deutsche Bank і Morgan Stanley, які теж були прайм-брокерами фонду, відбулися меншими втратами.

Чому фонд збанкрутував

Фонд Archegos зробив масові ставки та потроїв акції ViacomCBS (медійна компанія) у своєму портфелі. Але після того, як акції компанії почали падати, брокери від імені Archegos почали їх масово скидувати.

За непідтвердженими даними фонд використовував високе кредитне плече, яке за сприятливих умов збільшує прибуток, а за цих умов – збільшило збитки.

Детальніше Втратив 10 мільярдів: чому фонд Archegos зазнав краху та що це означає для ринку