Втратив 1,5 мільярда: Воррен Баффет пояснив, хто відповідальний за невдалу інвестицію

Інвестор Воррен Баффет відомий у світі завдяки своїм вдалим фінансовим рішенням, які допомагають йому заробляти мільярди доларів. Проте є ставки, які себе не виправдовують та призводять до втрат.

Одне із найбільш невдалих рішень компанії Воррена Баффета в останні роки – це інвестиція у Paramount. У 2022 році компанія Berkshire Hathaway вклала в медіа-платформу майже 3 мільярди доларів.

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Невдале інвестиційне рішення Баффета

Загалом компанії Воррена Баффета належало 15% Paramount, але станом на 2024 рік всі акції продали. За словами інвестора, через цю ставку вони втратили "досить багато грошей". Баффет також наголосив, саме він на 100% відповідальний за провальну інвестицію.

Скільки саме втратив Баффет

На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює особистий капітал Воррена Баффета у 133,7 мільярда доларів. Інвестор входить до першої десятки найзаможніших людей у світі, займаючи восьму позицію.

У 2022 році Berkshire мала у своєму портфелі 91 мільйон акцій Paramount. Видання Barron's заявляло, що за акцію заплатили понад 30 доларів. Тож, у результаті йдеться про інвестицію на 2,7 мільярда доларів.

Наступного року Berkshire Hathaway оголосив про продаж орієнтовно 28 мільйонів акцій. На той час вартість цінних паперів оцінювали у 13,39 долара за штуку. На початку 2024 року компанія продала ще 63,3 мільйона акцій, закривши цю опцію. Тоді їхня ціна коливалася на рівні 12,38 долара за штуку.

У результаті виглядає так, що компанія Berkshire Hathaway продала акції Paramount за 1,2 мільярда доларів. Тоді як загальна втрата склала 1,5 мільярда доларів.