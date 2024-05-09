Потерял 1,5 миллиарда: Уоррен Баффет объяснил, кто ответственен за неудачную инвестицию

Инвестор Уоррен Баффет известен в мире благодаря своим удачным финансовым решениям, которые помогают ему зарабатывать миллиарды долларов. Однако есть ставки, которые себя не оправдывают и приводят к потерям.

Одно из самых неудачных решений компании Уоррена Баффета в последние годы – это инвестиция в Paramount. В 2022 году компания Berkshire Hathaway вложила в медиа-платформу почти 3 миллиарда долларов.

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Неудачное инвестиционное решение Баффета

В целом компании Уоррена Баффета принадлежало 15% Paramount, но по состоянию на 2024 год все акции продали. По словам инвестора, из-за этой ставки они потеряли "достаточно много денег". Баффет также отметил, именно он на 100% ответственен за провальную инвестицию.

Сколько именно потерял Баффетт

На момент создания этого материала, Forbes оценивает личный капитал Уоррена Баффета в 133,7 миллиарда долларов. Инвестор входит в первую десятку самых богатых людей в мире, занимая восьмую позицию.

В 2022 году Berkshire имела в своем портфеле 91 миллион акций Paramount. Издание Barron's заявляло, что за акцию заплатили более 30 долларов. Поэтому, в результате речь идет об инвестиции на 2,7 миллиарда долларов.

В следующем году Berkshire Hathaway объявил о продаже ориентировочно 28 миллионов акций. В то время стоимость ценных бумаг оценивали в 13,39 доллара за штуку. В начале 2024 года компания продала еще 63,3 миллиона акций, закрыв эту опцию. Тогда их цена колебалась на уровне 12,38 доллара за штуку.

В результате выглядит так, что компания Berkshire Hathaway продала акции Paramount за 1,2 миллиарда долларов. Тогда как общая потеря составила 1,5 миллиарда долларов.