Втратив 10 мільярдів: чому фонд Archegos зазнав краху та що це означає для ринку

Крах американського фонду Archegos Capital Management став причиною падіння фондових ринків. Що призвело до розпродажу акцій на суму в 30 мільярдів доларів та чому це важливо – читайте далі.

Падіння фонду Archegos стало одним з найбільших за кілька останніх років. На момент краху капітал фонду складав 10 мільярдів доларів США, який зник буквально за кілька днів.

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Втрати банків

Наразі всі намагаються з'ясувати, скільки саме втратили банки від банкрутства фонду Archegos.

Зокрема, експерти JP Morgan оцінюють втрати банків в 5-10 мільярдів доларів. Вони також називають втрати "дуже значними". Втрати компанії Nomura приблизно оцінюють в 2 мільярди доларів, а банку Credit Suisse – 3 – 4 мільярди доларів.

Банки Goldman Sachs, Deutsche Bank і Morgan Stanley, які теж були прайм-брокерами фонду, відбулися меншими втратами, оскільки вони встигли закрити свої позиції. Аналітики припускають, що деякі гравці домовилися координувати свої дії.

Прайм-брокер – зазвичай це великий банк або інвестиційна компанія, яка надає хедж-фондам широкий набір послуг, пов'язаних з клірингом, операційної підтримкою, розрахунками по операціях і управлінням ризиками. У структурі прайм-брокера знаходиться брокерська компанія, трейдинговий офіс, операційний офіс і керуюча компанія, які допомагають хедж-фондам вирішувати різні завдання.

Bloomberg інформує, що регулятивні органи США вже почали вивчати причини банкрутства фонду і мають намір з'ясувати, яку роль зіграли у цьому процесі провідні світові банки.

У зв'язку з цим, Комісія з цінних паперів та фондових бірж США (SEC) провела зустріч з банками, на якій обговорювали, що стало причиною розпродажу акцій вартістю 30 мільярдів доларів. Крім того, фінансовий регулятор FINRA з'ясовує, як крах фонду вплинув на брокерські компанії та їхню діяльність.

Причини падіння

Фонд Archegos купував у банків похідний фінансовий інструмент, а точніше свопи на повний дохід. Ця система працює наступним чином: одна сторона платить певну відсоткову ставку (фіксовану або плаваючу) в обмін на платежі, рівні повному доходу, який приносить актив. Повний дохід складається з грошового потоку та переоцінки активів. У випадку з акціями – це ріст курсу та дивіденди.

Похідний фінансовий інструмент (деривативи) – це фінансовий контракт, або фінансовий інструмент, цінність якого походить з ціни чогось іншого (основи). Основою такого фінансового інструменту можуть бути активи, індекси тощо.

По суті, за допомогою цього інструменту фонд створює синтетичну позицію в активах. Тобто, вони нібито є, і водночас їх нібито й немає. Така стратегія є дуже ризиковою, оскільки результатом стрімкого зниження цін на базові активи стають збитків і для фонду, і для контрагентів (інвестиційних банків).

За однією з версій, якби фонд тримав активи напряму, тоді б не виникло такого ефекту від зниження цін на базові активи, а їх закриття могло б проходити більш впорядковано.

На жаль, точний розмір позицій Archegos невідомий. Однак, швидше за все йдеться про десятки мільярди доларів. Цілком ймовірно, що сума може бути більшою, ніждоларів.

За непідтвердженими даними, леверідж, іншими словами кредитне плече, фонду сягнув позначки у 8-10. У цій ситуація ризики сильно зростають, адже падіння хоча б однієї акції, найімовірніше, призведе до маржин-колу.

Маржин-колл – це попередження про те, що у трейдера можуть виникнути проблеми. Stop Out брокер може автоматично закрити деякі або всі позиції, відкриті раніше трейдером.

Фонд Archegos зазнав краху / Фото unsplash

"Невидима" загроза

Видання Bloomberg пише, що фонд Білла Хана функціонував, як сімейний офіс. Статки Хана оцінювали в 10 мільярдів доларів, які він втратив за декілька днів. Такі офіси зазвичай створюють заможні сім'ї для управління своїми активами та благодійними організаціями.

Дослідницька компанія Campden Research оприлюднила цікаву статистику щодо активів сімейних офісів: у 2019 році ці офіси керували активами на загальну суму в 6 трильйонів доларів.

Хван скористався лазівкою в американському законодавстві, яка звільняє сімейні фонди від реєстрації інвестиційних консультантів в SEC. Таким чином, йому вдалося не розкривати своїх власників, керівників та точну кількість грошових активів, якими він розпоряджався.

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Як це вплине на ринок

Падіння Archegos Capital являє собою системний ризик для інвесторів, оскільки поза біржею роблять величезну кількість ставок. Інші учасники ринку не лише не бачать цих угод, але й не враховують їх під час оцінювання ризиків та лімітів. Тож, якщо на ринку стається щось неординарне, то в хід йдуть розпродаж акцій та зниження несподівано масштабної величини.

Збіг кількох факторів на ринку спричинив вибухову реакцію. Зокрема, йдеться про короткотривале зниження кількох конкретних акцій, яке триває вже протягом кількох тижнів. Багато акції, які не були в портфелі фонду Archegos, впали в ціні на 30-50%