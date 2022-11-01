Центробанк Швейцарії за 3 місяці втратив майже 50 мільярдів доларів: що сталося

Останній квартал виявився не надто вдалим для центрального банку Швейцарії. Скільки втратила фінансова установа – читайте далі.

З липня по вересень 2022 року швейцарський центробанк втратив приблизно 47,4 мільярда доларів.

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Чому центробанк Швейцарії зафіксував втрати

Турбулентний період на фінансових ринках вдарив по запасах з іноземних інвестицій, які банк формував протягом останніх років для того, щоб стримувати курс швейцарського франка. А криза в Єврозоні та пандемія коронавірусу призвели до зростання попиту на швейцарський франк, оскільки цю валюту сприймали як безпечний актив.

Центробанк Швейцарії намагався пом'якшити збільшення тиску на свою валюту шляхом створення нових франків, які потім використовував для придбання великих обсягів іноземних акцій та облігацій. Завдяки цьому центробанк фактично отримав статус досить потужного управлінця активами, вартість яких залежить від:

Коливання курсів валют;

Ситуації на фондовому ринку.

Проте збитки банку, які за третій квартал склали 47,2 мільярда франків (47,4 мільярда доларів), а з початку року – сягнули позначки у 142,4 мільярда франків або приблизно 142,6 мільярда доларів, навряд чи призведуть до зміни монетарної політики фінустанови.

Водночас це, найімовірніше, вплине на рівень виплат для уряду та кантонів Швейцарії. Загалом дані про втрати центробанку є ілюстрацією того, як за останні роки роздули його баланс.