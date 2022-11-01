С июля по сентябрь 2022 года швейцарский центробанк потерял примерно 47,4 миллиарда долларов.

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Почему центробанк Швейцарии зафиксировал потери

Турбулентный период на финансовых рынках ударил по запасам по иностранным инвестициям, которые банк формировал в последние годы для того, чтобы сдерживать курс швейцарского франка. А кризис в Еврозоне и пандемия коронавируса привели к росту спроса на швейцарский франк, поскольку эта валюта была воспринята как безопасный актив.

Центробанк Швейцарии пытался смягчить увеличение давления на свою валюту путем создания новых франков, которые затем использовали для приобретения больших объемов иностранных акций и облигаций. Благодаря этому центробанк фактически получил статус достаточно мощного управленца активами, стоимость которых зависит от:

Колебания курсов валют;

Ситуация на фондовом рынке.

Однако убытки банка, которые за третий квартал составили 47,2 миллиарда франков (47,4 миллиарда долларов), а с начала года – достигли отметки в 142,4 миллиарда франков или примерно 142,6 миллиарда долларов, вряд ли приведут к изменению монетарной политики финучреждения.

В то же время это, вероятнее всего, повлияет на уровень выплат для правительства и кантонов Швейцария. В общем, данные о потерях центробанка. является иллюстрацией того, как за последние годы раздули его баланс.