Росія фіксує все більші втрати на енергетичному ринку: експерти назвали конкретні цифри

Міжнародне енергетичне агентство оцінило обсяги доходів Росії від продажу нафти та газу до та після запровадження санкцій колективного Заходу. На щастя, зафіксували суттєве зменшення фінансових надходжень.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (далі МЕА), доходи держави-агресорки від експорту нафти та газу впали майже на 40% у січні. Усе завдяки ціновій стелі та західним санкціям. Раніше для Кремля це був найбільш прибутковий вид продажу сировини в інші країни.

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Втрати Росії на експорті нафти та газу через санкції

У січні 2023 року, за підрахунками МЕА, доходи Росії від продажу нафти та газу склади 18,5 мільярда доларів. За аналогічний період у 2022 році агресор заробив 30 мільярдів доларів. Цей показник впав на 38%.

Очільник Міжнародного енергетичного агентства та турецький економіст Фатіх Біроль заявив, що країни Заходи зуміли досягти своїх цілей. Йдеться про стабілізацію ситуації на енергетичному ринку та скорочення доходів офіційної Москви від реалізації нафти та газу.

Ми очікуємо, що у наступні місяці падіння цих доходів стане різкішим і ще більшим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій,

– додав Біроль.

Річ у тому, що для офіційної Москви фінансові надходження від експорту нафти та газу. На момент створення цього матеріалу, найвідоміша російська марка нафти торгується на ринку за ціною у 50,75 долара за барель, за даними OilPrice.

Додамо, що країни G7 встановили граничну ціну на чорне золото з Росії на рівні 60 доларів за барель. Для порівняння флагман глобального ринку нафти – марка Brent – наразі коштує 82,68 долара за барель.