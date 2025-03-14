Втрати Росії зростають на важливому ринку

Росія втрачає позиції на ринку алмазів. Про це свідчать дані про експорт дорогоцінного каміння до Індії в 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За минулий рік обсяги експорту алмазів до Індії впали на 15% до 5,74 мільйона карат. Для порівняння, у 2023 році до країни ввезли 6,8 мільйона карат алмазів російського походження. Падіння експорту призвело до грошових втрат, які були більш істотними.

За рік Росія втратила через зменшення обсягів експорту алмазів 39% доходів, заробивши торік 664 мільйонів доларів проти 1,093 мільярда доларів в 2023 році.

Далі – більше! Минулого року середня ціна російських алмазів, які імпортувала Індія, обвалилася на 28% до 115,7 долара за карат. У 2023 році російські алмази в Індії в середньому оцінювали в 160,7 долара за карат.

При цьому за минулий рік Індія загалом імпортувала менше алмазів. У 2024 році імпорт впав на 23% порівняно з 2023 роком. В цілому алмазна галузь досі перебуває у тривалій кризі. Ключовими постачальниками дорогоцінного каміння до Індії (в грошовому вираженні) залишаються такі країни: