Йдеться про трильйони: вперше в історії пенсійні фонди зафіксували втрати 

У 2022 році вперше в історії зафіксували зниження загальної вартості світового державного капіталу та державних пенсійних фондів. Йдеться про трильйони доларів. Чому так сталося – далі у тексті.

Знецінення акцій та облігацій у 2022 році призвело до зниження вартості світового державного капіталу та пенсійних фондів відразу на 2,2 трильйона доларів.

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Вперше в історії зафіксували пенсійних фондів

Про це йдеться у звіті платформи Global SWF. Для прикладу, вартість активів, якими управляють суверенні фонди, впала з 11,5 трильйона до 10,6 трильйона доларів. Щодо пенсійних фондів, то вони зафіксували спад з 22,1 трильйона доларів до 20,8 трильйона доларів.

Аналітик компанії Дієго Лопес додав, що ключовим фактором впливу стало одночасне та суттєве знецінення основних ринків різних категорій цінних паперів на 10%. Це сталося вперше за останні 50 років.

Глава МВФ попередила, що 2023 рік, найімовірніше, буде складнішим, ніж попередній . За її словами, на це суттєво вплине уповільнення економічної активності відразу у Європі, США та Китаї.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну також вплинуло на динаміку ринків у 2022 році. Це є ще одним підтвердженням того, що ця війна має глобальний вплив, оскільки спровокувала зростання цін на сировинні товари, логістичні проблеми, а також підштовхнуло інфляцію до рекордних показників. Нагадаємо, що у червні цей показник злетів до максимуму за понад 40 років.