"Нафтогаз" втратив понад 1 мільярд доларів через обстріли Росії, – глава правління Чернишов

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів про наслідки обстрілів росіян. Йдеться про фінансові втрати. Більше про підсумки 2022 року та нові плани компанії – читайте далі.

За словами Олексія Чернишова, за майже рік повномасштабної війни Росії проти України найбільше пошкоджень після обстрілів ворога зафіксували у Харківській області.

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Втрати "Нафтогазу" у 2022 році

Водночас фінансові втрати "Нафтогазу" через обстріли становлять понад 1 мільярд доларів. Йдеться про зруйновану та пошкоджену інфраструктуру. До найбільших руйнувань віднесли Шебелинський нафтопереробний завод, знищений резервуарний парк.

Загалом 2022 рік компанія "Нафтогаз" завершила зі збитками, проте за поточний рік може вийти на прибутковий рівень. Чернишов додав, що про очікувані показники повідомлять пізніше, адже для цього потрібно розв'язати питання про дефолт та реструктуризацію боргу.

Що відомо про "Нафтогаз" Це найбільша за часткою у ВВП компанія України, а також – провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу України. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава.

Більше про результати компанії у 2022 році та нові плани:

За четвертий квартал минулого року "Нафтогаз" збільшив обсяги видобування. Цього результату вдалося досягти завдяки збільшенню потужностей у західних областях України;

У 2023 році компанія має на меті додатково видобути 1 мільярд кубометрів газу. Крім того, очікують, що обсяг роботи збільшать й приватні видобувні компанії.

Тож у 2023 році зможемо мати майже 19 мільярдів кубометрів українського газу,

– заявив Чернишов.

Минулого тижня стало відомо, що кредитори виступають проти нової пропозиції щодо реструктуризації боргу компанії "Нафтогаз". Це група осіб, які й раніше відхилили попередні плани про відстрочення виплат основної суми та відсотків за боргом 835 мільйонів доларів, за яким вже прострочено дефолт, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що влітку 2022 року експерти з агентства Fitch Ratings ухвалили рішення про зниження рейтингу дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" у довгостроковій перспективі з категорії "CCC" до "C". Це реакція на запит компанії щодо відстрочки виплат за своїми єврооблігаціями.