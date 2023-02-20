"Нафтогаз" потерял более 1 миллиарда долларов из-за обстрелов России, – глава правления Чернышев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал о последствиях обстрелов россиян. Речь идет о финансовых потерях. Больше об итогах 2022 года и новых планах компании – читайте дальше.

По словам Алексея Чернышева, за почти год полномасштабной войны России против Украины больше повреждений после обстрелов врага зафиксировали в Харьковской области.

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Потери "Нафтогаза" в 2022 году

В то же время финансовые потери "Нафтогаза" из-за обстрелов составляют свыше 1 миллиарда долларов. Речь идет о разрушенной и поврежденной инфраструктуре. К самым большим разрушениям отнесли Шебелинский нефтеперерабатывающий завод, уничтоженный резервуарный парк.

В целом 2022 год компания "Нафтогаз" завершила с убытком, однако за текущий год может выйти на прибыльный уровень. Чернышев добавил, что об ожидаемых показателях сообщат позже, ведь для этого нужно решить вопрос о дефолте и реструктуризации долга.

Что известно о "Нафтогазе" Это крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, а также ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса Украины. Основателем и единственным акционером компании является государство.

Больше о результатах компании в 2022 году и новых планах:

За четвертый квартал прошлого года "Нефтегаз" увеличил объемы добычи. Этого результата удалось добиться благодаря увеличению мощностей в западных областях Украины;

В 2023 году компания имеет целью дополнительно добыть 1 миллиард кубометров газа. Кроме того, ожидается, что объем работы увеличат и частные добывающие компании.

Так что в 2023 году сможем иметь почти 19 миллиардов кубометров украинского газа,

– заявил Чернышев.

На прошлой неделе стало известно, что кредиторы выступают против нового предложения по реструктуризации долга компании "Нефтегаз". Это группа лиц, ранее отклонивших предыдущие планы об отсрочке. выплат основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт, сообщает Bloomberg.

Напомним, что летом 2022 года эксперты из агентства Fitch Ratings приняли решение о снижение рейтинга дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в долгосрочной перспективе из категории "CCC" до "C". Это реакция на запрос компании по отсрочке выплат по своим еврооблигациям.