Статки сотні найбагатших людей у Китаї за рік зменшилися на 39% або на 1,48 трильйона доларів. Тепер їхній спільний капітал оцінюють у 907,1 мільярда доларів.

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Найзаможніші люди Китаю втратили понад трильйон доларів

З однієї сторони китайські багатії втратили гроші через репресії влади стосовно технологічного сектору. Проте це далеко не єдина причина. Також на ситуацію вплинули:

Політика нульової терпимості до коронавірусу;

Сповільнення темпів економічного зростання;

Обвал курсу юаня відносно долара США (понад 12% за рік );

); Політичне занепокоєння після результатів жовтневого з'їзду головної партії Китаю.

До теми! Наголошують, що це наймасштабніше падіння капіталів за більше ніж 20 років та з початку відстеження даних про китайських багатіїв виданням Forbes.

Для прикладу, на фоні посиленої уваги представників влади до компаній з технологічного сектору, капітал очільника компанії Xiaomi Лей Цзюня зменшився більше ніж у 2 рази – з 17,9 мільярда доларів у 2021 році до 7,6 мільярда доларів у 2022 році.

Особисті статки глави компанії JD.com Річарда Лю обвалилися до 8,3 мільярда доларів. Минулого року цей показник дорівнював 17,6 мільярда доларів США.

JD.com Річарда Лю обвалилися до 8,3 мільярда доларів. Минулого року цей показник дорівнював США. Один із найвідоміших у світі китайських бізнесменів Джек Ма теж втратив майже половину власного капіталу. Сума на рахунках засновника компанії Alibaba впала майже вдвічі – з 41,5 мільярда доларів у 2021 році до 20,6 мільярда доларів цьогоріч.

Водночас є мільярдери, які краще пройшли через цей період. Перш за все це стосується підприємців із сектору зелених технологій. Зокрема, йдеться про виробництво електромобілів та сонячну енергетику. Тож капітал лідера компанії JA Solar Technology Цзіня Баофана виріс 16% до 10,4 мільярда доларів.