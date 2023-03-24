Засновник Twitter Джек Дорсі втратив понад 500 мільйонів через звіт про його нову компанію

Бізнесмен Джек Дорсі, який став відомий після створення соціальної мережі Twitter, за день втратив понад 500 мільйонів доларів. Це пов'язано з новим звітом Hindenburg Research про компанію Block, де він є співзасновником.

Згідно з даними Hindenburg Research, фінтех компанія Block (у минулому Square) сприяла шахрайству та не мала суворого рівня контролю для виконання нормативних вимог у додатку Cash App, пише CNBC.

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Нове розслідування Hindenburg Research

Розслідування Hindenburg Research тривало протягом 2 років, у рамках якого фахівці опитали кілька колишніх співробітників Block. Додають, що компанія Джека Дорсі завищувала кількість користувачів Cash App, занижувала вартість залучення клієнтів, а також, цілком ймовірно, могла подавати некоректну фінансову звітність, пише Reuters.

Крім того, дослідники зауважили, що під час пандемії коронавірусу платформу використовували для мільярдних махінацій, які були пов'язані з виплатами від уряду. Мовляв, у додатку Cash App ігнорували відповідні сигнали. Для прикладу, на один і той же номер рахунки могли отримувати виплати кілька людей.

Що відомо про Hindenburg Research Це фонд, який досліджує діяльність різних компаній у світі. Заробляє ця організація на коротких продажах. Її створив Натан Андерсон у 2017 році, який є ідейним борцем із шахрайством. Штаб-квартира Hindenburg Research розташована в Нью-Йорку, США.

Наслідки для Джека Дорсі та компанії Block

Звіт Hindenburg Research призвів до того, що акції фінтех компанії Block впали на понад 22% у день публікації звіту. Актуальні позиції компанії на фондовому ринку:

Акції компанії торгуються на рівні 61,88 долара за штуку ;

; Від початку торгів цінні папери впали на 14,82% ;

; Ринкова капіталізація Block становить 37,3 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

До теми! Компанія Block спростувала звинувачення, які оприлюднили у звіті, а також повідомила про намір подати у суд проти Hindenburg Research.

Фінансові втрати Джека Дорсі також досить значні. Йдеться про 526 мільйонів доларів або 11%. Статки бізнесмена впали до 4,4 мільярда доларів 23 березня. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює його капітал у 4,2 мільярда доларів. Згідно з даними цього видання, Дорсі втратив 761 мільйон доларів або понад 15% своїх статків.