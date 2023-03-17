Легендарний інвестор з США втратив майже 8 мільярдів через банкопад: реакція його колеги

Американський мільярдер та відомий інвестор Воррен Баффет зафіксував серйозні втрати у результаті краху одного банку у США. Більше про це – читайте далі.

Колапс Silicon Valley Bank призвів до того, що акції інвестиційного портфеля Воррена Баффета подешевшали, найімовірніше, на 8 мільярдів доларів. Додамо, що за перші два дні банкопаду ринки втратили майже 500 мільярдів доларів.

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Втрати Баффета через банкопад

Станом на кінець грудня 2022 активи компанії Воррена Баффета у банківському, страховому та фінансовому секторах оцінювали у 74 мільярди доларів. Berkshire Hathaway володіла найбільшими частками у двох банках. Йдеться про:

Bank of America (33 мільярди доларів);

American Express (22 мільярди доларів).

Приблизно 6,6 мільярда доларів Berkshire Hathaway втратив саме на цінних паперах Bank of America та American Express. Проте американський мільярдер може розгледіти у цій ситуацію вигідну можливість та придбати акції банків за нижчою ціною.

Воррен Баффет відомий у світі своїми принципами для інвестування. Зокрема, він надає перевагу інвестиціям у довгостроковій перспективі. Тому, малоймовірно, втрати через хаос у банківському секторі його непокоять.

Я був би здивований, якби Баффет зараз не вкладав капітал у свої улюблені регіональні банки,

– прокоментував цю ситуацію інвестор Білл Екман.

На момент створення цього матеріалу, капітал Воррена Баффета Forbes оцінює у 104,5 мільярда доларів. За версією Bloomberg легендарний інвестор володіє статками у розмірі 105 мільярдів доларів.