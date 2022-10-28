Техгіганти з США втратили майже 1 трильйон доларів: чому так сталося

Схоже, що ера надприбутків для потужних американських корпорацій підходить до закінчення. Адже всього за тиждень на ринку зафіксували серйозний спад.

За кілька днів великі компанії із США, акції яких торгуються на біржі, сумарно втратили 800 мільярдів доларів. Це сталося після публікації звітів за квартал.

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Серйозні втрати техгігантів на ринку

Нові дані від корпорацій за третій квартал 2022 року свідчить, що період стрімкого зростання, яке фіксували під час коронавірусу, підійшов до завершення. Крім того, це сигнал, що компанії будуть вразливі до нових економічних реалій. Серед яких:

Висока інфляція;

Сповільнення темпів зростання економіки на глобальному рівні.

Компанія Meta теж оприлюднила невтішні результати за третій квартал поточного року. Станом на 28 жовтня ринкова капіталізація компанії впала на 65 мільярдів доларів США.

Згідно з останніми новинами, обвал на фондовому ринку пізно у четвер почав набирати обертів після слабкого прогнозу Amazon щодо доходів на четвертий квартал. Це стало шоком для Волл-стріт, адже це період святкових покупок, який зазвичай гарантував хороші фінансові показники для компанії. В Amazon очікують, що їхній виторг буде на 15 мільярдів менше суми, яку прогнозують аналітики (155 мільярдів доларів).

Ще одна новина, яка сколихнула ринок – масштабніше сповільнення зростання "хмарного" бізнесу в Amazon і Microsoft. Це пояснюють тим, що клієнти прагнуть скоротити свої витрати.

Відтак реакцію на новини про доходи найкраще ілюструють цифри, згідно з якими сумарна ринкова вартість 5 найбільших техкомпаній спершу стала меншою приблизно на 950 мільярдів доларів, ніж у початку сезону звітності.

Проте ситуацію трохи змінила компанія Apple, яка відзвітувала про виручку та прибуток, які перевищили прогнози експертів. На фоні цього ринок частково відновився, а втрати корпорацій скоротилися до 770 мільярдів доларів.