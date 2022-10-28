Техгиганты из США потеряли почти 1 триллион долларов: почему так произошло

Похоже, что эра сверхприбылей для мощных американских корпораций подходит к концу. Ведь всего через неделю на рынке зафиксировали серьезный спад.

Через несколько дней крупные компании из США, акции которых торгуются на бирже, суммарно потеряли 800 миллиардов долларов. Это случилось после публикации отчетов за квартал.

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Серьезные потери техгигантов на рынке

Новые данные от корпораций за третий квартал 2022 года свидетельствуют о том, что период стремительного роста, фиксированный во время коронавируса, подошел к завершению. Кроме того, это сигнал, что компании будут уязвимы к новым экономическим реалиям. Среди которых:

Высокая инфляция;

Замедление темпов роста экономики на глобальном уровне.

Компания Meta обнародовала неутешительные результаты за третий квартал текущего года. На 28 октября рыночная капитализация компании упала на 65 миллиардов долларов США.

Согласно последним новостям, обвал на фондовом рынке поздно в четверг начал набирать обороты после слабого прогноза Amazon по доходам на четвертый квартал. Это стало шоком для Уолл-Стрит, ведь это период праздничных покупок, который обычно гарантировал хорошие финансовые показатели для компании. В Amazon ожидают, что их выручка будет на 15 миллиардов меньше суммы, прогнозируемой аналитиками (155 миллиардов долларов).

Еще одна новость, всколыхнувшая рынок – более масштабное замедление роста "облачного" бизнеса в Amazon и Microsoft. Это объясняют тем, что клиенты стремятся сократить свои издержки.

Следовательно, реакцию на новости о доходах лучше всего иллюстрируют цифры, согласно которым суммарная рыночная стоимость 5 крупнейших техкомпаний сначала стала меньше примерно на 950 миллиардов долларов, чем в начале сезона отчетности.

Однако ситуацию немного изменила компания Apple, отчитавшаяся о выручке и прибыли, превысивших прогнозы экспертов. На фоне этого рынок частично восстановился, а потери корпораций сократились до 770 миллиардов долларов.