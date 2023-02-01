Втратили 12 мільярдів за 10 днів: інвестори притягнули Ілона Маска до суду

У 2018 році Ілон Маск заявив, що він має необхідні кошти для повернення компанії Tesla у приватний сектор. У результаті інвестори стрімко втратили мільярди доларів. Зараз цю справу розглядають у суді.

Згідно зі словами одного зі свідків, інвестори компанії Tesla за 10 днів у 2018 році втратили 12 мільярдів доларів після заяви генерального директора компанії. Адвокати Маска додали, що зараз на карту поставлено питання щодо компенсації цих втрат.

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Інвестори звинувачують Ілона Маска

Експерт, який давав свідчення на суді, заявив, що твіт Ілона Маска спровокував різке коливання вартості акцій компанії Tesla. У результаті постраждали чимало інвесторів. Йдеться про Майкла Харцмарка з Forensic Economics, який розповів про оцінку впливу твітів Маска на вартість цінних паперів виробника електрокарів.

Зокрема, сума у 12 мільярдів доларів стосується усіх інвесторів Tesla. Також додають, що ця група є більшою, ніж кількість тих, хто долучився до колективного позову.

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Харцмарк не назвав конкретну суму, яку позивачі прагнуть отримати компенсацію. Проте він підкреслив на суді, що твіти Ілона Маска завдали "непрямої шкоди" інвесторам. Крім того, він додав дані про коливання вартості акцій компанії:

Ціна акцій Tesla різко зросла після першої заяви Маска про приватизацію компанії;

Після цього цінні папери різко подешевшали на тлі сумнівів щодо реалізації цього плану. В тому числі цьому сприяла інформація про перевірку твітів мільярдера зі сторони Комісії цінних паперів та бірж США.

Невизначеність – це слабкість інвесторів,

– наголосив експерт.

Позиція Ілона Маска

Американський мільярдер заявляє, що його твіти про наявність фінансування для приватизації компанії Tesla були абсолютно правдивими. За його словами, підтвердженням цього є однозначні зобов'язання підтримати план щодо переведення виробника електрокарів до приватного сектору із публічного зі сторони Держаного інвестиційного фонду Саудівської Аравії мільярдами доларів США – навіть якщо він не написав про цю деталь.

Крім того, наприкінці 2022 року американський мільярдер повернувся до вкрай позитивних прогнозів для компанії Tesla. Він вважає, що виробник електрокарів має потенціал для того, щоб стати лідером у світі за рівнем ринкової капіталізації.

Натомість інвестори наголошують, що американський бізнесмен порушив закон про цінні папери, оскільки його банкіри заледве отримали інформацію про план з приватизацією Tesla, а також формально не підписалися на нього.

Минулого тижня інвестиційні банкіри заявили у суді, що навіть тиждень після твітів Маска про приватизацію виробника електрокарів вони працювали над структурними питаннями цього процесу. Зокрема, йдеться про фінансування цього плану.