Потеряли 12 миллиардов за 10 дней: инвесторы притянули Илона Маска в суд

В 2018 году Илон Маск заявил, что у него есть необходимые средства для возвращения компании Tesla в частный сектор. В результате инвесторы стремительно лишились миллиардов долларов. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Согласно словам одного из свидетелей, инвесторы компании Tesla за 10 дней в 2018 году потеряли 12 миллиардов долларов после заявления генерального директора компании. Адвокаты Маска добавили, что сейчас на карту поставлен вопрос компенсации этих потерь.

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Инвесторы обвиняют Илона Маска

Эксперт, дававший показания на суде, заявил, что твит Илона Маска спровоцировал резкое колебание стоимости акций компании Tesla. В результате пострадали многие инвесторы. Речь идет о Майкле Харцмарке из Forensic Economics, который рассказал об оценке влияния твитов Маска на стоимость ценных бумаг производителя электрокаров.

В частности, сумма в 12 миллиардов долларов касается всех инвесторов Tesla. Также добавляют, что эта группа больше, чем количество приобщившихся к коллективному иску.

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Харцмарк не назвал конкретную сумму, которую истцы стремятся получить компенсацию. Однако он подчеркнул на суде, что твиты Илона Маска нанесли "непрямой ущерб" инвесторам. Кроме того, он добавил данные о колебаниях стоимости акций компании:

Цена акций Tesla резко выросла после первого заявления Маски о приватизации компании;

После этого ценные бумаги резко подешевели на фоне сомнений в реализации этого плана. В том числе этому способствовала информация о проверке твитов миллиардера со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Неопределенность – это слабость инвесторов,

– подчеркнул эксперт.

Позиция Илона Маска

Американский миллиардер заявляет, что его твиты о наличии финансирования для приватизации компании Tesla были абсолютно правдивы. По его словам, подтверждением этого являются однозначные обязательства поддержать план перевода производителя электрокаров в частный сектор с публичного со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии миллиардами долларов США – даже если он не написал об этой детали.

Кроме того, в конце 2022 года американский миллиардер вернулся в крайне положительные прогнозы для компании Tesla. Он считает, что производитель электрокаров имеет потенциал для того, чтобы стать лидером в мире по уровню рыночной капитализации.

В то же время инвесторы подчеркивают, что американский бизнесмен нарушил закон о ценных бумагах, поскольку его банкиры едва получили информацию о плане с приватизацией Tesla, а также формально не подписались на него.

На прошлой неделе инвестиционные банкиры заявили в суде, что даже неделю после твитов Маска о приватизации производителя электрокаров они работали над структурными вопросами этого процесса. В частности, речь идет о финансировании этого плана.