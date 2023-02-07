Втрати індійського бізнесмена Адані перевищили 110 мільярдів: в країні спалахнули протести

Нещодавно світ сколихнула криза, яка охопила конгломерат компаній індійського бізнесмена Гаутама Адані. У результаті на вулиці Індії вийшли сотні представників опозиції.

Акції компаній Гаутама Адані по суті знаходяться у вільному падінні після публікації звіту Hindenberg Research 24 січня 2023 року. Загальні втрати бізнесу оцінюють у понад 110 мільярдів доларів.

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Наслідки краху компаній Адані на фондовому ринку

На тлі цього зростають побоювання щодо поширення цієї фінансові кризи у країні. Зокрема, сотні опозиціонерів вийшли на вулиці з вимогою перевірити звинувачення американського трейдера коротких позицій щодо Adani Group, які в тому числі спровокували масштабний обвал на фондовому ринку.

Вони також висловили обурення щодо інвестицій корпорації зі страхування життя, яку підтримує держава, а також Державного банку Індії в Adani Group. Відомо, що вони володіють такими частками у компаніях Адані:

Корпорація зі страхування життя володіє 4,23% акцій Adani Enterprise, часткою у розмірі 9,14% в Adani Ports та 5,96% в Adani Total Gas;

Adani Enterprise, часткою у розмірі в Adani Ports та в Adani Total Gas; Водночас Державний банк Індії повідомив, що частка в Adani склала 0,9% від загального кредитного портфеля (3,30 мільярда доларів).

Водночас підприємець не визнає звинувачення, які проти нього висувають. Зокрема, йдеться про:

Маніпулювання акціями;

Використання податкових гаваней.

Регулятори та уряд Індії ініціювали розслідування. Важлива мета – заспокоїти наляканих інвесторів. Крім того, у фокусі суспільства опинилися відносини між Адані та чинним прем'єр-міністром Індії. Нарендра Моді та бізнесмен неодноразово заперечували, що останній зумів отримати вигоду завдяки цьому фактору.

Водночас Адані не лише вилетів із трійки лідерів рейтингу найзаможніших людей світу, але й з першої десятки. Крім того, він втратив звання найзаможнішої людини Азії.