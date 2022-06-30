Всього за місяць: економіка Росії відчутно прискорила темпи падіння

Після заяв про дефолт Росії за зовнішнім боргом з'явилися дані щодо динаміки ВВП держави-агресорки. Яку тенденцію показує цей показник протягом останніх місяців – читайте далі.

Актуальні дані оприлюднило Міністерство економічного розвитку, за даними російських ЗМІ. Звіт відомства стосується поточної економічної ситуації в Росії.

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Скорочення російської економіки набирає оберти

Зокрема, йдеться про те, що у травні 2022 року економіка держави-агресорки скоротилася на 4,3% у річному розрахунку. У квітні поточного року цей показник впав на 2,8%, тоді як у березні був зафіксований ріст на рівні 1,3%. ВВП Росії показував позитивну динаміку у лютому (+4,1%) та січні (+5,7%).

Загалом Міністерство економічного розвитку Росії оцінило зростання ВВП протягом січня – травня на рівні 0,5% у річному розрахунку. У відомстві також назвали основні фактори впливу на економіку. Йдеться про:

падіння внутрішнього попиту;

транспортно-логістичні обмеження.

Щодо базових секторів економіки держави-агресорки, то тут ситуація наступна. Падіння гуртової торгівлі у травні пришвидшилося до. Важливо додати, що місяцем раніше зафіксували спад на

Погіршення динаміки помітили й в обсягах вантажообігу транспорту – мінус 1,8% в останній місяць травня після падіння на 1,5% у квітні. Цікаво, що у відомстві переглянули дані за квітень. Раніше у так йшлося про цифру на рівні 5,9%.

За аналогічний період у секторах будівництва та сільського господарства темпи зростання сповільнилися, але зуміли зберегти позитивну динаміку. Тоді як у квітні 2022 року реальні заробітки росіян зменшилися відразу на 7,2% у річному розрахунку. Лише у попередньому місяці заявляли про зростання цього показника на 3,6% у річному розрахунку.

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