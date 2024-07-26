Нафта та газ: чи впливають ціни на біржі на блакитне паливо

Ціни на нафту мають вплив на багато чинників у світі, зокрема і газ. Проте чи насправді цей вплив настільки серйозний, є сумніви.

Чи впливає ціна нафти на газ

Олег Гетман розповів для 24 Каналу, що ціни на нафту впливають на газ дуже опосередковано.

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Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Певний зв'язок є, коли ціна нафти зростає суттєво, то газ, як додатковий енергоресурс, до цього причетний. Проте, якщо коливання не великі, то і на ціну газу це впливає не значно

Він додав, що вплив на газ можливий, якщо нафта зростає за 100 доларів за барель, або спускається нижче 50 доларів за барель. Тоді існує певна реакція цін на газ.

Найбільше ціни на нафту впливають на бензин та дизельне пальне. Зазвичай відсоток зростання нафти дорівнює відсотку здорожчання цін на пальне.