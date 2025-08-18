Торгівля у кризі: як змінився європейський експорт через мита Трампа
- Експорт з ЄС до США в червні знизився на 10% в річному вираженні, досягнувши 46,8 мільярда доларів.
- Позитивне сальдо торгового балансу ЄС скоротилося до 1,8 мільярда євро, зниження експорту хімічної продукції та сильний євро також вплинули на торгівлю.
Європейський експорт до США продовжує помітно скорочуватися. Це відображає негативний вплив торгових мит, введених президентом Дональдом Трампом, на торгівлю країн континенту.
Як змінився експорт з Європи до США?
Згідно з даними Євростату, експорт з 27 країн Європейського союзу до США в червні знизився на 10% в річному вираженні й опустився до найнижчого рівня з кінця 2023 року. Він склав 46,8 мільярда доларів.
Позитивне сальдо торгового балансу країн ЄС при цьому скоротилося до 1,8 мільярда євро проти 12,7 мільярда євро місяцем раніше.
При цьому у березні постачання досягли рекордних майже 72 млрд євро, оскільки американські імпортери активно закуповували товари напередодні оголошення Дональдом Трампом нових мит.
Чому скоротився експорт з ЄС?
Наприкінці липня Брюссель і Вашингтон уклали угоду про введення 15%-го базового мита на імпорт з ЄС до США, однак деякі деталі угоди ще залишаються предметом переговорів. Як повідомив представник ЄС Улоф Гілл, спільна заява з її остаточним описом має бути опублікована "найближчим часом".
Важливо! Євросоюз навряд чи введе заходи у відповідь на мита Трампа в короткостроковій перспективі. Пакет відповідних мит, розроблений після квітневого рішення Трампа, заморожено на шість місяців.
Скорочення профіциту в червні багато в чому пояснюється зниженням експорту хімічної продукції, яка відіграє важливу роль для багатьох економік ЄС.
Сьогодні важко уявити, що експорт найближчим часом знову стане головним драйвером зростання Європи,
– підкреслив керівник відділу макроекономіки банку ING Карстен Бжескі.
Німеччина, яка залишається промисловим центром Європи й одним з найбільших світових експортерів, в останні місяці також фіксує падіння продажів у США, що негативно позначається на завантаженні її заводів і обмежує зростання економіки.
Умови зовнішньої торгівлі залишаються нижче середніх,
– зазначив економіст Commerzbank Ральф Солвін.
Додатковим фактором тиску залишається сильний курс євро, що знижує конкурентоспроможність європейських товарів.
Як змінився експорт з Європи до Китаю?
Постачання до Китаю, ще одного важливого ринку для ЄС, також різко впали в порівнянні з минулим роком. Це свідчить про загальне погіршення глобального торгового середовища.
Повний ефект останніх тарифних заходів ще не проявився,
– заявила генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.
Економіка єврозони поки демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося: у другому кварталі ВВП зріс на 0,1%. Проте, як зазначають аналітики, сильний євро і невизначеність, що зберігається, продовжуватимуть чинити тиск на експорт.