Европейский экспорт в США продолжает заметно сокращаться. Это отражает негативное влияние торговых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, на торговлю стран континента.

Как изменился экспорт из Европы в США?

Согласно данным Евростата, экспорт из 27 стран Европейского союза в США в июне снизился на 10% в годовом выражении и опустился до самого низкого уровня с конца 2023 года. Он составил 46,8 миллиарда долларов.

Положительное сальдо торгового баланса стран ЕС при этом сократилось до 1,8 миллиарда евро против 12,7 миллиарда евро месяцем ранее.

При этом в марте поставки достигли рекордных почти 72 млрд евро, поскольку американские импортеры активно закупали товары накануне объявления Дональдом Трампом новых пошлин.

Почему сократился экспорт из ЕС?

В конце июля Брюссель и Вашингтон заключили соглашение о введении 15%-й базовой пошлины на импорт из ЕС в США, однако некоторые детали соглашения еще остаются предметом переговоров. Как сообщил представитель ЕС Улоф Гилл, совместное заявление с ее окончательным описанием должно быть опубликовано "в ближайшее время".

Важно! Евросоюз вряд ли введет ответные меры на пошлины Трампа в краткосрочной перспективе. Пакет ответных пошлин, разработан после апрельского решения Трампа, заморожен на шесть месяцев.

Сокращение профицита в июне во многом объясняется снижением экспорта химической продукции, которая играет важную роль для многих экономик ЕС.

Сегодня трудно представить, что экспорт в ближайшее время снова станет главным драйвером роста Европы,

– подчеркнул руководитель отдела макроэкономики банка ING Карстен Бжески.

Германия, которая остается промышленным центром Европы и одним из крупнейших мировых экспортеров, в последние месяцы также фиксирует падение продаж в США, что негативно сказывается на загрузке ее заводов и ограничивает рост экономики.

Условия внешней торговли остаются ниже средних,

– отметил экономист Commerzbank Ральф Солвин.

Дополнительным фактором давления остается сильный курс евро, что снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как изменился экспорт из Европы в Китай?

Поставки в Китай, еще одного важного рынка для ЕС, также резко упали по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует об общем ухудшении глобальной торговой среды.

Полный эффект последних тарифных мер еще не проявился,

– заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Экономика еврозоны пока демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось: во втором квартале ВВП вырос на 0,1%. Однако, как отмечают аналитики, сильный евро и сохраняющаяся неопределенность,, будут продолжать оказывать давление на экспорт.