Вперше в історії: зйомки комедійного серіалу профінансують криптовалютою

Американська продюсерська компанія Beacon Picture розпочала зйомки серіалу "Тримайся щосили" (Hold on for Dear Life). Вперше в історії стрічка фінансуватиметься криптовалютою.

Новий серіал якраз розповідатиме про криптовалюту. Однак наразі сценарій ще доопрацьовують.

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Над стрічкою працюють Марк Пеннелл, Крістіна Мартін і Массіміліано Муссіна, які брали участь у виробництві фільму Ніколаса Кейджа Primal (2019 рік).

Що показуватимуть у серіалі

Події розгортатимуться довкола групи криптопідприємців, які створюють власну цифрову валюту. Молода засновниця технологій Мел запускає власний токен, який назвала на честь свого найкращого друга Авера, який зник. У цьому їй допомагає загін невдах. Звісно, як і в будь-якій сюжетній лінії, не обійшлось без ворогів, страхів, невизначеності та централізованих сил.

Кастинг на головні ролі вже розпочався. Участь в зйомках візьмуть техномільярдер та венчурний інвестор Тім Дрейпер, біткойнмільярдер Джеремі Гарднер і засновниця блокчейн-компанії Sense Крістал Роуз. Серіал складатиметься з 10 частин. Основні зйомки почнуться у серпні 2021 року в Пуерто-Рико. У планах Beacon Pictures є ще випустити серію у вигляді NFT-токену.



Тім Дрейпер, Джеремі Гарднер та Крістал Роуз / Колаж 24 каналу

Токенізація прибутку від серіалу

Творці стрічки планують токенізувати частину свого прибутку через токен на базі Ethereum. Так, інвестори хочуть отримувати чистий прибуток від серіалу безпосередньо на свої цифрові гаманці.

"Крипто – це про спільноту. Це шоу – продовження цієї спільноти. Ми сприяємо інноваціям, створюючи можливість криптопідприємцям брати участь у шоу, яке відображає багато їхніх власних історій. Наскільки я знаю, це перше мейнстрімне ТБ-шоу, що буде профінансоване біткойном та Ethereum", – сказав шоураннер Марк Пеннелл.