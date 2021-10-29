Вперше за 5 років не виправдала очікування: Тім Кук розповів, чому Apple втратила 6 мільярдів

Компанія Apple не виправдала фінансові очікування Волл-стріт у звіті за четвертий фіскальний квартал. Вперше з 2016 року техгігант не зумів перевершити прогнози аналітиків.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що така ситуація склалася через проблеми з ланцюжками постачання. За його словами, це був серйозніший виклик, ніж вони прогнозували.

Варте уваги Фінансова безпека: як захистити свої гроші від потенційних загроз

Компанія Apple втратила 6 мільярдів доларів

Тім Кук зазначив, що компанія змогла продемонструвати дуже високі показники попри складнощі. Він виділяє дві причини виникнення проблем з постачанням на ринку: нестача мікросхем у галузі та збої виробництва в деяких країнах Азії, які пов'язані з пандемією коронавірусу.

Фінансові показники Apple за три місяці:

Дохід компанію склав 83,36 мільярда доларів проти прогнозованих 84,85 мільярда доларів, згідно з даними Refinitiv. Цей показник виріс на 29% у річному розрахунку.

доларів проти прогнозованих 84,85 мільярда доларів, згідно з даними Refinitiv. Цей показник виріс на у річному розрахунку. Валовий прибуток компанії склав 42,2% проти очікуваних 42,0%.

проти очікуваних 42,0%. Реальний прибуток на акцію збігся з консенсус-прогнозом – 1,24 долара .

. Продажі iPhone принесли компанії 38,87 мільярда доларів, а iPad – 8,25 мільярда доларів, послуги – 18,28 мільярда доларів.

За даними Yahoo!Finance , вартість акції Apple коливається на рівніза кожну. Ринкова капіталізація технологічної компанії становитьдоларів.

Гендиректор Apple очікує, що дохід компанії суттєво зросте в річному обчисленні у наступному кварталі навіть з враховуванням постійного дефіциту чипів та обмеження обсягів постачання iPhone, iPad і Mac. Компанія очікує відзвітувати про найбільші цифри в історії Apple.