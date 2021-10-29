Впервые за 5 лет не оправдала ожидания: Тим Кук рассказал, почему Apple потеряла 6 миллиардов
Источник:CNBC
Компания Apple не оправдала финансовые ожидания Уолл-Стрит в отчете за четвертый фискальный квартал. Впервые с 2016 года техгигант не сумел превзойти прогнозы аналитиков.
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что такая ситуация сложилась из-за проблем с цепочками поставки. По его словам, это был более серьезный вызов, чем они прогнозировали.
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Компания Apple потеряла 6 миллиардов долларов
Тим Кук отметил, что компания смогла продемонстрировать очень высокие показатели, несмотря на сложности. Он выделяет две причины возникновения проблем с поставками: нехватка микросхем в отрасли и сбои производства в некоторых странах Азии, связанные с пандемией коронавируса.
Финансовые показатели Apple за три месяца:
- Доход компании составил 83,36 миллиарда долларов против прогнозируемых 84,85 миллиарда долларов, согласно данным Refinitiv. Этот показатель вырос на 29% в годовом расчете.
- Валовая прибыль компании составила 42,2% против ожидаемых 42,0%.
- Реальная прибыль на акцию совпала с консенсус-прогнозом – 1,24 доллара.
- Продажи iPhone принесли компании 38,87 миллиарда долларов, а iPad – 8,25 миллиарда долларов, услуги – 18,28 миллиарда долларов.
Гендиректор Apple ожидает, что доход компании существенно возрастет в годовом исчислении в следующем квартале даже с учетом постоянного дефицита чипов и ограничения объемов снабжения iPhone, iPad и Mac. Компания ожидает отчитаться о самых больших цифрах в истории Apple.