Вперше з 2003 року Південна Корея випередила Китай за обсягами експорту до США. Про це свідчать дані від Bloomberg.

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Південна Корея випередила Китай на ринку США

У грудні США імпортували товарів з Південної Кореї на 11,3 мільярда доларів. Тоді як на Китай припадає імпорт на 10,9 мільярда доларів. На цьому фоні виділяють декілька аспектів:

Вказані вище цифри вказують на зміну, яку зафіксували у грудні;

Ці дані можуть не відображати довгострокову тенденцію;

Водночас показники за грудень свідчать про зміну торгових потоків на тлі геополітичних змін та досить складної економічної ситуації в Китаї.

Цікаво, що Китай залишається головним торговим партнером Південної Кореї. Тоді як обсяги постачання з Південної Кореї до США зростають 5 місяць поспіль у річному розрахунку. Далі – більше! Лідери обох країн прагнуть посилити цю співпрацю.

Зокрема, під час візиту до США президент Південної Кореї зустрічався з різними американськими чиновниками та законодавцями. З іншої сторони адміністрація Джозефа Байдена прагне позбутися залежності від Китаю у бізнесі та технологіях.