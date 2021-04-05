Вперше в історії: капіталізація ринку криптовалюти встановила новий рекорд

Криптовалюта досягнула нової рекордної позначки. Ринок цифрових грошей вперше в історії оцінили в понад 2 трильйони доларів. Чому ціна різко злетіла – читайте далі.

Новий історичний рекорд

Капіталізація ринку криптовалюти стрімко злетіла після того, як цифрова валюта Ethereum подорожчала до 2000 тисяч доларів.

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Наразі вартість криптовалюти коливається в межах 2080 – 2090 доларів за монету.

Протягом минулого тижня ціна біткойна становила 60 тисяч доларів за монету. Вартість цифрової валюти зростала досить повільними темпами напередодні нового історичного максимуму (АТН).

Загалом під час чергового перерахунку складність майнінгу біткойна сягнула нової рекордної позначки – 23,1 трильйона хешів. У відсотковому еквіваленті – це 5,82%. Тоді як середній хешрейт зупинився на рівні 165 EH/s.

Хешрейт – це сумарна обчислювальна потужність майнінгового обладнання, задіяного в процесі видобутку криптовалюти.

Капіталізація ринку криптовалюти злетіла вгору / Інфографіка TradingView