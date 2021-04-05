Криптовалюта достигла новой рекордной отметки. Рынок цифровых денег впервые в истории оценили более чем в 2 триллиона долларов. Почему цена взлетела – читайте дальше.

Новый исторический рекорд

Капитализация рынка криптовалюты стремительно взлетела после того, как цифровая валюта Ethereum подорожала до 2000 тысяч долларов.

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Сейчас стоимость криптовалюты колеблется в пределах 2080 – 2090 долларов за монету.

В течение прошлой недели цена биткоинов становила 60 000 долларов за монету. Стоимость цифровой валюты росла довольно медленными темпами накануне нового исторического максимума (АТН).

Всего в ходе очередного перерасчета сложность майнинга биткоинов выросла до новой рекордной отметки – 23,1 триллиона хэшей. В процентном эквиваленте – это 5,82%. Тогда как средний хешрейт остановился на уровне 165 EH/s.

Хешрейт – это суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты.

Капитализация рынка криптовалюты взлетела вверх / Инфографика TradingView