Воррен Баффет зробив неочікувану інвестицію на 500 мільйонів доларів: куди він вклав гроші

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway інвестувала 500 мільйонів доларів в бразильський цифровий банк Nubank. Ця інвестиція пов'язана з криптовалютами, які Баффет завжди критикував.

Nubank вдалося залучити 1,15 мільярда доларів інвестицій, що є рекордом серед технологічних компаній Латинської Америки. Найбільшим інвестором стала компанія Berkshire Hathaway, яка раніше інвестувала в бразильську компанію з цифрових платежів StoneCo.

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Що відомо про Nubank

Цифровий банк створили у 2013 році і він став одним з найбільших світових банків-челенджерів з 40 мільйонами клієнтів.

Банк-челенджер Це невеликий нещодавно створений банк, який безпосередньо конкурує із давно створеними банками в країні. Іноді такі банки спеціалізуються на сферах, які недостатньо обслуговують великі банки.

Нове фінансування Numank спрямує на розвиток продуктового портфеля компанії, який включає безплатну кредитну картку, кредитні та інвестиційні продукти через Easynvest – фінтех, придбаний Nubank у 2020 році.

Крім того, інвестиції допоможуть розширитися компанії на інші країни та залучити талановитих працівників.

Чому ця інвестиція неочікувана

На початку червня Nubank придбав брокера Easynvest і ще дві компанії, які пропонують клієнтам інвестиції в цифрові активи і біржові фонди, засновані на біткойнах.

Але сам Воррен Баффет неодноразово висловлював свою позицію щодо криптовалют.

Це ймовірно отрута для щурів у квадраті. Вона суперечить інтересам цивілізації,

– сказав Баффет.

Ще у 2020 році інвестор заявив, що не володіє жодною криптовалютою і не планує цього робити. Серед причин такою нелюбові:

Біткойн не має "унікальної цінності";

Біткойн – це не гроші;

Баффет не розуміє біткойну.

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